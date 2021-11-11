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車內防身物品要放啥？網激推「一神物」：沒有之一

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量與友人陳勁豪、李韋霖7日僅因擦撞，便將宋姓男大生打到重傷昏迷，引發社會輿論。網路上也掀起大量的討論聲浪。就有網友發文詢問，車上放什麼防身器具是最好的選擇，引起網友們一陣熱議。

原PO在 PTT 八卦板 以「車上放什麼防身器具最頂」為題發文表示，這次行車糾紛引起的暴力事件，施暴者將男大生毆打至命危，「大家車上要放什麼防身武器才頂呢？放鋁棒一次遇到三個混混也是沒轍，我是有聽過有人放狼牙棒啦，大家要放什麼呢？」

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對此，其他網友紛紛在留言處分享，「防暴手電筒」、「我覺得防狼噴霧應該算不錯」、「小型的滅火器吧，自用防身皆可，還不怕被抓」、「認真回，辣椒噴霧槍」、「電擊棒啊，只是要夠長的那種」、「放球棒啦 被攔檢就說是壘球隊的」。

在眾多推薦中，辣椒水脫穎而出成為最多網友建議的防身物品，「水槍裝滿辣椒水，可以連射那種」、「說真的辣椒水比就實用」、「辣椒水是最好的，沒有之一 」。

據本站報導《網問「車上防身物品」要放啥　鄉民一致推薦這個最實用！》，有不少網友認為是「滅火器」，因為萬一當車輛起火時，滅火器還能撲滅火勢，必要時也有嚇阻歹徒的作用，可以說是既合法、又能救己防身的物品。

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