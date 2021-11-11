　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻年賺400萬養家！渣夫一偷吃就出人命　哭求小三墮胎又滾上床

▲許男外遇小三還讓她懷孕，元配怒而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲許男外遇小三還讓其懷孕，老婆憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名許姓男子雖然家中已有一年可以賺400萬的老婆，但仍利用到越南出差的機會，和同行的黎姓女子發生2次性行為，導致黎女懷孕，事後許男使出哭功逼使黎女墮胎，許男的蔡姓妻子後來得知兩人關係，憤而向黎女提告求償200萬元，法官審理後認為黎女損害蔡女的配偶權，判賠30萬元，可上訴。

判決指出，蔡女和許男結婚15年，育有2名子女，2019年4月和秋冬時節，許男和工作上認識的黎女到越南胡志明市出差時，兩人在飯店發生性行為，沒想到黎女懷孕，許男擔心被妻子發現，哭鬧要求黎女把小孩拿掉，她一時心軟進行墮胎手術，孩子拿掉後，許男持續糾纏她，兩人在同年秋冬又在越南發生1次性行為，直到被蔡女發現，憤而提告，求償200萬元。

高雄地院審理時，黎女辯稱是2017年認識許男，當時知道許男有老婆，但許男騙她已和老婆分居，還不斷追求她，她也曾表明不喜歡這樣身分不清楚，直到2019年4月兩人因工作到越南胡志明市出差，當晚許男趁她酒醉以送她回房間為由，兩人才發生關係，認為蔡女求償金額過高。

黎女認為是因為酒醉「不是那麼容易控制自己的行為」，不算侵害原配權益，但法官認為，黎女明知許男有老婆，卻還是跟許男發生過至少兩次性行為，已侵害蔡女配偶權益，考量兩人財力狀況後，判黎女應賠30萬元，可上訴。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
長髮就是飯局妹？　黃捷怒點名他：低俗沒人格的臭流氓行為
瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐菜色曝光！
女星肚子突隆起像懷孕　就醫發現「腸子壞光」日吞30顆藥
瑪莎惡少抄鐵板凳砸同袍　和解破局「意外扯出軍中內幕」
遭毆男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒將來要做這件事
瑪莎3煞不止暴打男大生　還犯下另起傷害案！
新娘和前男友「深情擁抱」哭了　新郎被晾一旁尷尬炸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

無酒可喝！瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐日式滷肉+青菜+肉羹

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝貼心兒將來要做這件事

瑪莎3煞不止暴打男大生！另案傷害罪挨告　反覆犯罪成羈押關鍵

瑪莎惡少抄鐵板凳砸同袍　和解破局意外扯出軍中內幕

恐怖男街頭狂揮鐵鏈！爭搶物資引爆攻勢　她頭部慘遭擊中倒地

兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

妻年賺400萬養家！渣夫一偷吃就出人命　哭求小三墮胎又滾上床

邀2女大生玩「真心話大冒險」　他性侵猥褻辯「性衝動」下場曝

銷贓張大千畫作海撈1.3億　法官審理先拿管轄權「推事」

重金聘律師奏效！富二代警A「遺失物+2萬現金」　犯貪污罪免關

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

「4000年一遇美女」鞠婧禕「耳後禿一大塊」　網驚：這頭髮是認真的嗎？

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

無酒可喝！瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐日式滷肉+青菜+肉羹

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝貼心兒將來要做這件事

瑪莎3煞不止暴打男大生！另案傷害罪挨告　反覆犯罪成羈押關鍵

瑪莎惡少抄鐵板凳砸同袍　和解破局意外扯出軍中內幕

恐怖男街頭狂揮鐵鏈！爭搶物資引爆攻勢　她頭部慘遭擊中倒地

兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

妻年賺400萬養家！渣夫一偷吃就出人命　哭求小三墮胎又滾上床

邀2女大生玩「真心話大冒險」　他性侵猥褻辯「性衝動」下場曝

銷贓張大千畫作海撈1.3億　法官審理先拿管轄權「推事」

重金聘律師奏效！富二代警A「遺失物+2萬現金」　犯貪污罪免關

俊昊退伍回歸小螢幕主演「最帥君王」壓力大！立15%收視公約

台南2021年重大投資招商385億元　黃偉哲：樂與高雄聯手打造南台灣科技廊帶

李杰明獻螢幕前「最大尺度」！　脫光上衣洩精實粗肌超鮮　

開直播遇黑粉鬧場罵「綠茶婊」！　趙露思當場嗆：身分證報上來

先探／謝金河：尋找明年亮點產業及公司

HBL教練回鍋打T1職籃　台南獵鷹補強「小柳」蔡耀勛

打2劑「高端」30多歲女返台爆突破性感染　高端疫苗：成因多待釐清

外貿協會率先加入全球會展產業淨零碳排宣言

民之所需 林燕祝請市府興建自動化資源回收細分類廠、南區火化場整設

無酒可喝！瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐日式滷肉+青菜+肉羹

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸：可能我平常管教太嚴格

瑪莎拉蒂惡少擔任「行銷經理」　網友灌爆YT

瑪莎拉蒂惡少父代子出面道歉　「動手千刀萬剮就是錯」

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

更多熱門

關鍵字：

富老婆 偷吃 小三 懷孕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面