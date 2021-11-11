妻年賺400萬養家！渣夫一偷吃就出人命　哭求小三墮胎又滾上床

▲許男外遇小三還讓其懷孕，老婆憤而提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名許姓男子雖然家中已有一年可以賺400萬的老婆，但仍利用到越南出差的機會，和同行的黎姓女子發生2次性行為，導致黎女懷孕，事後許男使出哭功逼使黎女墮胎，許男的蔡姓妻子後來得知兩人關係，憤而向黎女提告求償200萬元，法官審理後認為黎女損害蔡女的配偶權，判賠30萬元，可上訴。

判決指出，蔡女和許男結婚15年，育有2名子女，2019年4月和秋冬時節，許男和工作上認識的黎女到越南胡志明市出差時，兩人在飯店發生性行為，沒想到黎女懷孕，許男擔心被妻子發現，哭鬧要求黎女把小孩拿掉，她一時心軟進行墮胎手術，孩子拿掉後，許男持續糾纏她，兩人在同年秋冬又在越南發生1次性行為，直到被蔡女發現，憤而提告，求償200萬元。

高雄地院審理時，黎女辯稱是2017年認識許男，當時知道許男有老婆，但許男騙她已和老婆分居，還不斷追求她，她也曾表明不喜歡這樣身分不清楚，直到2019年4月兩人因工作到越南胡志明市出差，當晚許男趁她酒醉以送她回房間為由，兩人才發生關係，認為蔡女求償金額過高。

黎女認為是因為酒醉「不是那麼容易控制自己的行為」，不算侵害原配權益，但法官認為，黎女明知許男有老婆，卻還是跟許男發生過至少兩次性行為，已侵害蔡女配偶權益，考量兩人財力狀況後，判黎女應賠30萬元，可上訴。