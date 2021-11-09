家人習慣「洗澡順便尿尿」！他驚呼太衝擊…釣出網友邪笑：必須的

▲很多人洗澡的時候會順便小號。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者黃可昀／綜合報導

每個人洗澡的習慣方式不同，但你確定大家洗澡都是一樣流程嗎？一名男子指出，他一直以來都以為其他人和他洗澡的方式差不多，直到今天才從家人口中得知1項震驚舉動，「我直接驚訝到爆炸，真的很多人會這樣嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，他今天和家人閒聊時，無意間得知家人都會「趁洗澡順便尿尿」，他當場驚訝得說不出話，本以為如廁這件事只會在馬桶上進行，沒想到竟然洗澡會直接尿下去，而且還不只一人習慣這樣做，當場衝擊他從小到大的觀念，「真的很多人會這樣嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發眾人討論，留言區竟有大票網友表示，這早就是洗澡的例行公事了，「尿啊！哪次不尿」、「會啊，女生唯一可以站著尿尿的時候」、「游泳池偷尿尿你都喝那麼多了，還擔心浴室」、「都要洗澡了幹嘛不一起」、「靠背的是我在清排水口頭髮，老婆還在旁邊直接尿」、「不是順便，是必須」、「會，明明洗澡前尿過，但一洗澡又想尿尿。」

▲甚至有人一洗澡就想尿尿。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



本站曾報導《「邊洗澡邊尿尿」很髒？ 網友激推...5大好處連醫生都說讚》，先前臉書粉專「腦補給」提出洗澡邊小號的5個優點，包括省水環保、減少女性泌尿道感染、馬桶更乾淨、女性可順便鍛鍊底盆肌肉改善尿失禁、尿液沒有比身上的汗水或污垢還噁心。