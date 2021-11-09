試管嬰兒「搞錯胚胎」！2對夫婦生下才知是別家小孩　他崩潰提告

▲ 卡蒂納夫婦與他們的大女兒。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國加州發生一起離譜事件，洛杉磯二對互不相識的夫婦都以試管嬰兒方式受孕，未料實驗室將胚胎搞混，導致二名母親分別生下對方的孩子，在不知情的狀況下撫養非親生的孩子長達4個月，得知真相後頓時崩潰。

41歲音樂人亞歷山大．卡蒂納（Alexander Cardinale）與43歲的妻子達芙娜（Daphna）2019年9月喜迎二女兒出生，亞歷山大第一眼看見嬰兒便本能地感覺有些奇怪，且馬上注意到她長得既不像自己，也不像達芙娜。

亞歷山大總覺得哪裡不太對勁，達芙娜起初則試圖說服自己和丈夫，孩子沒有任何問題，「她看起來和我們真的不像，可是她對我來說太熟悉了，因為我懷了她、生下她。」但一想到孩子是以試管受精，亞歷山大總忍不住往最壞的方面想。

當身邊親友討論女兒長得和他們有多不像時，他們的疑心逐漸加深，卻也慢慢愛上這個女孩，和她一起度過許多幸福的時光，有天卻突然接到生育診所來電，請他們提供一張女兒的照片。

達芙娜心中的疑慮揮之不去，不久後透過DNA測試，在嬰兒近2個月大時得知，女兒和他們夫妻倆沒有任何基因關聯。亞歷山大坦言，「我們的世界從那刻起開始分崩離析。」

卡蒂納夫婦聘請一名律師，診所隨後向律師證實，他們合作的第三方實驗室將胚胎搞混，導致達芙娜的子宮裡被植入另一對夫婦的胚胎，那對夫婦則生下卡蒂納夫婦的孩子。

真相大白以後，二對夫婦開始定期互相拜訪，甚至短暫交換孩子，最後在2020年1月，孩子約4個月大時，決定將二個孩子交換。這對他們來說都是個困難的過程，所幸他們已經融合成一個大家庭，經常一起過節、慶祝生日。

不過，卡蒂納夫婦仍希望生育診所承擔責任，已向總部位於洛杉磯的加州生殖健康中心（California Center for Reproductive Health）及醫師莫爾（Eliran Mor）提起醫療疏失及詐欺訴訟。

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