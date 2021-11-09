20歲女模遭民兵擄走　控「賣淫吸毒」逼驗是否為處女

▲哈馬迪當街被擄走。（圖／翻攝自推特）



記者崔子柔／綜合報導

中東國家葉門的反對派政權「青年運動」（Houthi）日前當街擄走20歲女模哈馬迪（Entisar al-Hammadi），指控她吸毒又賣淫，當地法院近日則判哈馬迪5年徒刑，全案讓外界議論紛紛，認為根本是不公平的判決，更是對女權的壓迫。

根據《中東在線》報導，哈馬迪外型亮眼，經常在社群軟體PO出穿著非傳統服裝、未戴穆斯林頭巾的照片，累積不少粉絲，她今年2月20日乘車出門時，在一處檢查哨被「青年運動」民兵攔下，並稱在她車內發現大麻，將她擄走關押。

哈馬迪被冠上吸毒、賣淫等莫須有的罪名，但當地已受「青年運動」掌控的法院，近日判她5年徒刑，哈馬迪的律師表示，哈馬迪被強迫認罪，還在關押期間被逼著檢驗是否為處女之身，因為難忍這般羞辱，她7月時還試圖在獄中尋短。

該判決出爐後，各界都替哈馬迪打抱不平，人權觀察組織的研究人員納賽爾（Afrah Nasser）也發文譴責，「判決一點都不公平，根本是出於政治動機」。

哈馬迪先前就受當地保守派人士批評，她曾公開表示，她熱愛模特兒工作，不想管外界說什麼。現在不少人權組織都替哈馬迪說話，推特上也出現「釋放哈馬迪」（#FreeEntisar）的呼聲。