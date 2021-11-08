財報不實成經濟犯罪手段　逾500位「法律人」與「會計人」進行對話

▲台高檢等單位合辦「110年度新世代跨領域經濟犯罪研討會—企業舞弊財報不實之追訴與審計研討會」 。（圖／台灣高檢署提供，以下同）

記者陳崑福／台北報導

鑒於企業舞弊財報不實等跨領域經濟犯罪案件頻仍，財報不實往往成為經濟犯罪之手段，常見以虛偽交易、企業資產認列或評價不實等，遂行掏空背信、非常規交易、詐貸或操縱股價等舞弊行為，造成無數投資人血本無歸。

台灣高等檢察署與中華民國會計師公會全國聯合會、東吳大學全球華商研究中心共同舉辦、社團法人經濟刑法學會協辦「110年度新世代跨領域經濟犯罪研討會—企業舞弊財報不實之追訴與審計研討會」，有500多位「法律人」與「會計人」跨領域進行實務對話與專業交流。

這項研討會，今(8)日在萊天漾大飯店天闊廰舉辦，採實體與同步線上直播雙軌方式進行，首創國內司法官與會計師，分別以司法追訴及會計審計觀點，進行實務對話之先河，促進法律與會計專業交流，開啟未來司法案件合作，藉此強化國內公司治理與市場穩定。

法務部長蔡清祥、最高檢察署檢察總長江惠民、中華民國會計師公會全國聯合會黃理事長奕睿、東吳大學潘校長維大、董副校長保城、社團法人經濟刑法學會理事長陳子平及台灣高等檢察署所屬檢察機關檢察長皆蒞臨參與。

這次研討會共分6個場次，均由檢察官、法官及會計師擔任報告人，分別針對實務問題進行對話，擔任報告人之檢察官和法官，都是來自各地院檢具有承辦重大金融案件豐富經驗之司法人員，會計師更係國內四大會計師事務所等之資深會計人員，均係對於財務報表舞弊查核深具專業之人士。

內容有3大主題12項議題，均圍繞「企業舞弊財報不實案例」，希望透過「聚焦」「準備」「辯證」「共識」，就實務與學術；司法與審計觀點，各自辯證，第一場主題為「企業舞弊與財報不實之追訴與審計」，由北檢林達檢察官及會計師全聯會名譽理事長陳富煒會計師針對「虛偽交易認定」，就企業常見虛偽交易手法，以藉此虛增營收美化財報，分別自追訴及審計觀點就虛偽交易之判斷進行對話。以及台灣高等法院紀凱峰法官及安侯建業聯合會計師事務所李宗霖會計師報告「揹帳期抗辯」。

第二場主題則為「企業非常規交易與財報不實之追訴與審計」，題聚焦於關係人交易案例探討，由地檢陳照世檢察官及安永聯合會計師事務所王彥鈞會計師探討「獨立董事責任」；另外，北院吳承學法官及勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師探討「會計師責任」。

第三場主題「企業資產評價與財報不實之追訴與審計」，由北檢黃聖檢察官及資誠聯合會計師事務所梁益彰會計師報告「企業資產認列不實案例探討」，以及高等檢察署林宗志檢察官及德昌聯合會計師事務所林建邦會計師報告「企業資產評價不實案例探討」。

由於司法偵審實務，亦常涉及法律定性及會計認列之跨領域課題，在司法追訴及會計審計交會地帶，更需要司法與會計跨領域合作，以發現真實，勿枉勿縱，希冀未來更緊密之追訴與審計觀點的跨領域合作，使公司治理及經濟交易市場均能穩定發展，創造國人共同福祉。