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恐怖「白寡婦」逃亡10年　可能行蹤曝光！愛上炸彈客淪頭號通緝犯

▲▼ 英國恐怖份子魯斯維特（Samantha Lewthwaite）被稱為「白寡婦」。（圖／翻攝Twitter@JulyReports）

▲魯斯維特又被稱為「白寡婦」。（圖／翻攝Twitter@JulyReports）

記者吳美依／編譯

英國恐怖份子魯斯維特（Samantha Lewthwaite）是全球最知名的通緝犯之一，由於第一任丈夫林賽（Germaine Lindsay）犯下「倫敦七七爆炸案」，因此又被媒體稱為「白寡婦」。《太陽報》引述情報界人士說法報導，她成為國際頭號通緝將滿10年，而且很可能依然活著，正在葉門與聖戰份子作戰。

《太陽報》報導，英國國安單位已經數個月沒有收到可靠情報，能夠證實魯斯維特的確切位置，但也沒有看到任何可信的死亡證據。他們認為，「白寡婦」可能捲入葉門政府軍，以及敵對組織伊斯蘭國（IS）及蓋達組織（al-Qaeda）的激戰中。

該情報界人士透露，「魯斯維特的最後一個已知下落在葉門，但在那裡取得情報的困難程度，堪比伊斯蘭國統治敘利亞的全盛時期。」他指出，西方國家在葉門幾乎沒有據點，因為當地情勢實在太危險，而在缺乏證據的狀況下，「我們都會假設她還活著，並且獲得其他極端份子的支持。」

▲▼英國恐怖份子魯斯維特（Samantha Lewthwaite）與第一任丈夫林賽（Germaine Lindsay）（圖／翻攝自YouTube／Real Stories）

▲魯斯維特與第一任丈夫林賽。（圖／翻攝自YouTube／Real Stories）

現年37歲的魯斯維特來自英國白金漢郡，少女時期被穆斯林傳教士費薩爾（Abdullah el-Faisal）吸引，並透過對方認識了第一任丈夫林賽，但老公卻於2005年7月7日引爆自殺炸彈，奪走另外26人的性命。

魯斯維特當時向媒體表示，自己非常憎惡丈夫的行為，還抱著剛出生的女兒說，「我們也是受害者」，但之後卻涉入多起恐怖攻擊事件，包括2013年肯亞一間購物中心的恐怖攻擊，造成67人死亡。她被警方認定，在此案的資金籌募及訓練過程中扮演關鍵角色，因此遭國際刑警組織（Interpol）發布紅色通緝令。

▲▼ 英國恐怖份子魯斯維特（Samantha Lewthwaite）被稱為「白寡婦」。（圖／翻攝Twitter@gencersultan）

▲▼ 英國恐怖份子魯斯維特（Samantha Lewthwaite）被稱為「白寡婦」。（圖／翻攝Twitter@modi_juma）

▲有人認為，魯斯維特可能整形逃避追捕。（圖／翻攝Twitter@gencersultan、modi_juma）

據信，魯斯維特2009年從英國逃往南非，2011年進入坦尚尼亞及肯亞，接著抵達索馬利亞，加入伊斯蘭基本教義派恐怖組織「聖戰士青年黨」（al-Shabaab），最後於2018年左右抵達葉門，原本試圖尋求庇護，最後卻捲入內戰。

許多人認為，魯斯維特的落網機會十分渺茫。2014年，一名肯亞警探出席法院聽證會時表示，「她是一個擁有多重身分的人，而且一直在移動據點。我們認為，她接受了整形手術，動刀部位包括鼻子。」

另一些人卻相信，魯斯維特可能已經死亡。值得注意的是，一名英籍聖戰士從葉門蓋達組織叛逃，投靠伊斯蘭國，卻在上周的一場戰鬥中遇害。英國政府一名消息人士直言，「就像在敘利亞一樣，選擇前往葉門戰鬥的英國公民正冒著巨大生命危險。」

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