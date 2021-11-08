ASML中國區總裁：除EUV光刻機外　其他產品可向大陸正常發貨

▲艾司摩爾。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

光刻機大廠艾司摩爾（ASML）全球副總裁、中國區總裁沈波近日表示，ASML對向中國出口光刻機持開放態度，在法律法規的框架下全力支持。目前除了EUV光刻機無法對中國客戶供貨外，其他產品都可以正常發貨。

根據《澎湃新聞》報導，沈波指出，這一輪晶片擴產週期對ASML光刻機交貨有所影響，有的產品交付期較以往翻倍，ASML已經在擴大產能，並運用公司的安全庫存提升交貨，但由於產業鏈太長，暫時還沒有辦法完全滿足用戶需求。

沈波提到，ASML的擴產不是一家公司的事情，需要供應鏈的企業通力合作一起來幫助擴產，「比如光刻機裡面的鏡頭是其他公司為我們定製的，我們要擴產，就需要鏡頭供應商也全力配合。這裡面很多零件都是精密加工，對技術的要求十分複雜，需要有經驗的技術人員來幫助實現大規模的工業化生產。」

沈波也舉例，有些零件的複雜程度，相當於地球上一束光打到月球上誤差不能超過一塊錢硬幣大小，「這個難度是非常高的，整個流程是比較複雜的。」

沈波還提到，從最近幾年看中國市場佔ASML全球光刻機銷量的三成左右，目前除了EUV光刻機（極紫外線光刻機）無法對中國銷售外，其他光刻機產品都正常對中國客戶銷售。

沈波表示，ASML在中國的裝機量已經接近1000台，目前的產品能夠支持客戶對成熟產品和先進產品的需求，為客戶提升效率優化成本，「總部對我們的要求是服務好客戶，做好客戶支持。ASML在中國有1200名員工，做服務支持的有600名。」

沈波指出，每家客戶裡都有他們的支持人員，如果機器出現問題，第一時間要幫客戶解決問題，因為停機就意味著損失，要盡快幫助客戶恢復生產，及時響應客戶的需求，「去年疫情嚴重時客戶機器出現問題，德國的工程師又過不來，結果把中國工程師送到德國學習後再返回中國解決問題。」

最後，沈波強調，ASML對客戶都非常透明，客戶對ASML也非常透明，基於這種長期的信任關係，ASML的光刻機價格這一輪並沒有漲價，「我們平等對待全球每一個客戶，即使在產能上漲的情況下，也沒有漲價。」