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社會 社會焦點 保障人權

高雄摩鐵浴缸雙屍！20歲男18歲女關係曝　遺體旁鏈袋列關鍵證物

▲高雄市鼓山一間汽車旅館傳出一對情侶裸體陳屍浴缸 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市鼓山一間汽車旅館傳出一對情侶裸體陳屍浴缸 。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄市鼓山區一家汽車旅館當中，6日發現兩具屍體就躺在浴缸內，初步了解疑是一對情侶，洪姓男子（20歲）今天凌晨帶著黃姓女友（18歲）入住，女方身上有媽媽的證件，一度被誤以為是40多歲。目前警方已經前往勘驗現場，兩人陳屍會被發現，是因為休息時間到了，但房務人員打電話都沒人接，前往查看才驚見屍體，警方在房間內發現可疑白色粉末，詳細死亡原因，警方還在了解當中。

▲▼ 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方在摩鐵房間發現可疑白色粉末。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

初步了解這一對情侶是在6日凌晨一點投宿這間汽車旅館，理應該是在中午左右退房，可是到了下午一點都沒有退房，而房務人員打電話也沒有人理，所以房務人員拿了備用鑰匙打開，就發現一對情侶陳屍在浴缸當中，沒有了生命跡象，警方也在浴缸旁邊發現一個夾鏈袋，疑似有白色粉末，死者身份以及死因還在偵辦當中。

據了解，洪男的父親在確認身分時，向警方表示有見過黃女，確認兩人情侶的關係，黃女的姐姐則不確定妹妹是否與洪男交往，不願多談。

警方調查，摩鐵的房間沒有外力介入的痕跡，初步排除他殺的嫌疑，至於兩人的詳細死因將再呈報檢察官相驗。

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