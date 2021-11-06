爸偷吃媽同事！女兒兌6張發票「驚見商品竟是保險套」揪姦情





▲李男外遇妻子同事，直到女兒找到買保險套的發票，姦情曝光。（示意圖，與本案無關／記者劉昌松攝）

記者陳羿妏／台中報導

李姓人夫2018年間與妻子的同事小妍（化名）展開婚外情，並私下出遊發生關係，直到女兒於抽屜找到6張發票、告知妻子後，姦情因而曝光。事後，李妻提告向丈夫、小妍求償60萬元精神撫慰金。案經審理，台中高分院日前判李妻獲賠20萬元，不得上訴。

判決指出，李妻主張，小妍與她為同事關係，才會進而認識丈夫，並於2018年8月至隔年1月底為止，以聊天軟體聊天、私下出遊並且多次發生關係。2人的舉動已侵害她的配偶權，讓她精神遭受重大打擊，故提告求償60萬元精神撫慰金。

李男辯稱，妻子無端懷疑他外遇，反倒是他為了家庭和諧，才在悔過書上簽名，但實際上他並沒有做過悔過書上記載的外遇行為，且女兒發現的保險套發票也不是他的，不能藉此推論他外遇。至於小妍則辯稱，沒有與李男交往過，更沒有親密關係，李男的悔過書與她無關。

李男女兒證稱，當時她與妹妹從父親的辦公桌抽屜內，打算取出發票來兌獎，結果仔細一看，6張發票明細皆是保險套，消費地點都在住家附近超商。法官認為，李男全家共4人，且只有李男一人是男性，有使用保險套的可能性，故不採信李男說詞。

法官調查，李妻2019年1月因女兒找到保險套發票，得悉丈夫外遇後，曾在妯娌、2名女兒陪同下，找小妍至草屯紫微宮會面，而雙方詳談1小時，小妍起初否認與李男發生關係，後來得知李的女兒有找到保險套發票，才坦承自己與李男交往、發生關係半年。此外，小妍也曾傳訊息給李妻，「我知道你很痛苦，我也一樣不好過，痛苦我來承受，你就原諒你老公一次，好好重新生活好嗎？」並再三道歉。

隨後，李男坦承犯錯，為彌補妻子還請女兒陪他去岳母住處尋找妻子，現場有妻子的妹妹、妹婿在場，看著他簽下協議書。

對此，法官根據上述相關事證，確認李男、小妍破壞李妻配偶權，審酌兩造情狀後，判2人賠李妻20萬元為適當，全案定讞。