酒店妹殘殺包養男！驚見老家早有空心磚　疑就地取材綁屍棄溪

▲林女的家中疑似就有空心磚。（圖／翻攝網路、民眾提供）

記者林昱萱／台北報導

彰化一名張姓男子疑遭包養的酒店女林姓女子殺害，不只身上的數百萬元全數被提領，還遭綁石塊、塞石頭丟入溪中棄屍，更駭人的是，有網友就比對照片，發現疑林女家中疑似原先就擺有裝飾的空心磚，懷疑林女是在將人殺害之後就地取材，用家裡的空心磚綁在張男身上後將其沉入溪中。

據悉，張男於去年10月在酒店認識林女後，隨即陷入愛河，不僅每月花10萬元包養對方，還砸了230萬買一輛BMW給對方代步，沒想到之後卻遭到對方殺害棄屍。張男的遺體被打撈上岸時，身軀已經浮腫腐壞到面目無法辨識、屍體上被綁了2塊約40公斤的空心磚，手腳都被麻繩綑綁，眼睛也用膠帶矇住，而之後更是發現，其腹部內也被塞滿石塊。

▲彰化林女涉嫌殺害張男。（圖／翻攝自爆料公社）

此案在網路上、各界都引起軒然大波，就有網友從臉書上發現，林女的家中就擺有許多空心磚，懷疑她就是在將張男殺害後，從家中就地取材，將空心磚綁到張男身上，並在腹部塞入石頭後將其丟入溪中。

此外，檢方進一步追查後發現，林女的家人也涉有重嫌，目前已將林女、林女父親收押，而林女的母親、弟弟則交保。據悉，林女的父親曾透露，是因為女兒被欺負，所以才會想給對方一個教訓。