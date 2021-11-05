北車鳥人作者郭文泰走進劇場　超現實呈現礦工「地下400公尺」心境

▲河床劇團全新舞台作品《被遺忘的》，用詩意和超現實風格，讓當年隱沒在地底的礦工勞動情境、心境重現天日。（圖／國家兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

台北車站地下街裝置藝術「鳥人」創作者之一郭文泰（Craig Quitero），今年帶著河床劇團以全新舞台作品《被遺忘的》走進國家戲劇院，將台灣1984年三起礦坑災變為創作基底，用詩意和超現實風格，呈現當年隱沒在「地下400公尺」的礦工勞動情境和心境，打造前所未見的劇場美學視角。

《被遺忘的》在兩廳院2021秋天藝術節11月6日、7日演出，籌備期長達3年，以台灣1984年三起礦坑災變為創作基底，用詩意的超現實風格，讓當年隱沒在地底的礦工勞動情境、心境重現天日，映照著2021秋天藝術節命題「眾聲平等」。

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▲河床劇團全新舞台作品《被遺忘的》，超現實呈現礦工心境。（圖／國家兩廳院提供）

導演郭文泰將礦工的生命情境，作為當代資本主義社會的隱喻，延伸至全世界的勞動現況思考。他提到，這個作品籌備3年期間，歷經許多田野調查，希望從意象劇場的美學出發，提醒大家這段被遺忘的歷史片段。而挑戰在於，「提出這個產業剝削勞工與破壞環境的殘酷性，該如何傳達這些階級差異的暴行同時，為觀眾留下空間，找到屬於自己與作品之間獨特連結？」

《被遺忘的》從煤礦的相關素材意象為創作起點，如安全帽、礦車軌道、採礦台車、煤塊、礦鎬（採礦之工具）、煤塵等。河床劇團曾走進礦區坑道，聽著老礦工們述說在地下400公尺、在比肩膀還窄的狹小煤層帶裡，高溫40度的工作環境中，用奇異的身體姿態採礦，為了養家、為了愛人，做出多少犧牲，而他們的犧牲促成了台灣工業發展，支撐起多少家庭。

▲將礦工的生命情境，作為當代資本主義社會的隱喻，延伸至全世界的勞動現況思考。（圖／國家兩廳院提供）



其中猴硐礦工文史館創辦人周朝南觀看彩排片段之後，哽咽且深深感觸的表示，「看到岩石掉落的時候，我的眼淚就跟著掉下來了，演出呈現就是我們工作的真實情形，而且我們在礦坑工作是沒有地方躲的，好幾幕的感觸都非常深刻，我們不應該被遺忘！」

《被遺忘的》是河床劇團首次登上國家戲劇院的作品，從一人舞台到千人觀賞，在碩大舞台上，郭文泰繼續翻轉空間，旋轉舞台、開地飛天，表現礦區的暗、坑道的窄，從物理空間走到觀眾的心理空間。

▲河床劇團全新舞台作品《被遺忘的》沒有語言或文本，像是一幅幅流動的畫。（圖／國家兩廳院提供）



特別的是，河床劇團歷來作品包括《被遺忘的》都沒有語言或文本，像是一幅幅流動的畫，國家兩廳院藝術副總監施馨媛說，「整個團隊就像是劇場的魔術師，又美又詩意的夢境，醒來之後會難以忘懷。」

結合影像、舞蹈、音樂、身體藝術、裝置以及雕塑等多元型態，詩人導演鴻鴻也形容，河床劇團的作品如夢，「看河床劇團的作品，就像一場冒險，你不知道這個神秘的夢境會把你帶到哪裡？不論哪一種議題，觀眾都可以藉著觀看河床劇團的演出，看到自己。」

《被遺忘的》具有在地性，又具全球化關照，既是個人也是群體的經驗，乍看下是一個關於礦工的故事，然而河床劇團要說的是，「在生活中努力工作的每一個人，不論是在電腦前，還是在生產線上，為了所愛的人犧牲的身影，不只是勞力密度極高的勞工專屬的標記，而是每一個人都有的身體記憶。」

此次演出更邀請到美國偶戲藝術家托莉．班德（Torry Bend）、金獎音樂製作人柯智豪、影像藝術家蘇匯宇、燈光設計王天宏、編舞家田孝慈合作，以及17位來自舞蹈、聲樂、戲劇、馬戲等不同背景的表演者，訴說這段曾經扛起台灣經濟發展重任，卻逐漸被遺忘的礦工的故事。