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東森幣下注抽coach名錶30位幸運得主出爐　11月試手氣可拚iPhone13

東森幣下注抽中coach名錶　30位幸運得主出爐（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「東森幣抽豪禮」活動，10月份推出「十來運轉，拚好運抽名錶」，3日晚在律師楊俊元（右1）見證下，由東森購物網營運長李國維（右2）抽出30名幸運兒。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網「東森幣抽豪禮」活動，10月份推出「十來運轉，拚好運抽名錶」，只要當月在全通路有任一筆消費，就能以10枚東森幣下注參加市值8,999元「Coach Arden系列腕錶」抽獎，3日晚在律師見證下，由東森購物營運長李國維從2萬多名參加者中，抽出30名得獎幸運兒，其中最年長73歲、最年輕僅10歲，若以地區來分，新北市有9人中獎運勢最旺，另有一名來自高雄的林小姐僅投2注，等於只用20枚東森幣就抽中名錶大獎，堪稱最佳幸運得主。

東森幣抽Coach名錶活動獲得會員熱烈迴響，在30位得獎者中，就有3位是東森購物長達20年的老會員，是最忠實的粉絲，得獎者中還有5名是東森直消電商會員，還有一名會員一口氣共下了7000注，也就是7萬枚東森幣，可惜與幸運之神擦身而過。

為刺激年終買氣，東森購物網自去年12月就推出東森幣抽汽車活動，今年陸續再推出東森幣抽iphone12及GIA鑽戒等活動，4次抽獎已吸引近9萬人次參與。「東森幣抽豪禮」活動一波接一波，東森購物網11/1～11/30推出「掌握仙機 · 東森幣下注拚iPhone13」，全月任1筆消費，可用11枚東森幣抽iPhone13 256GB，共抽出11名，活動將在12/2正式開獎，會員朋友可以拼一波試手氣。

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