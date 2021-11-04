新北動保處遭控包庇黑心寵物業者　侯友宜：視同重大刑案處理

▲新北市議會市政總質詢。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

民進黨市議員戴瑋姍日前指控，板橋南雅路寵物店販賣病犬遭撤照後，原址更名繼續販賣，但向動保處檢舉後，發現稽查人員根本沒入店稽查，質疑包庇黑心業者，農業局則還原通聯紀錄澄清。國民黨市議員江怡臻4日再提出質疑，市長侯友宜表示，將調閱錄影帶、監視器畫面及通聯記錄，視重大刑案嚴謹處理，若業者違法絕對不輕言放過，如果同仁都依法辦理，也會努力還同仁一個清白。

戴瑋姍上週在市議會質詢時，公布稽查人員前往稽查的側拍影片，畫面顯示稽查人員下車後，未進入店家稽查，只在門口徘徊、不斷打電話，之後便向助理回報店家應該沒有人，質疑包庇黑心業者。農業局長李玟則舉出動保處通聯紀錄，說明稽查人員當時是打電話跟助理說明情況，且接獲檢舉不到30分鐘就抵達現場，認為影片中的時間序列「有點怪怪的」，並不能因此影射同仁。此外，承辦業務稽查人員遭店家言語恐嚇，至板橋分局報案，目前已由新北地檢署偵辦中。

江怡臻4日質詢時再提出事件的兩大疑點，第一，市府應該釐清是否幫業者通風報信，除了市府公布的通聯紀錄，事實上稽查人員也不可能打給業者，原因是他們在今年3月被業者恐嚇，已向警察局報案並由地檢署偵辦中，10月21日也開了第一次的偵查庭。

第二，本次事件流出的影片並不完整，有投書質疑自導自演，政治操作，江怡臻表示，市府應該堅持全程透明公開，取得完整稽查過程影片，透過調查，釐清事實。

李玟表示，動保處接獲議員服務處檢舉後赴現場稽查，當時撥打的電話都有通聯記錄，報案人的聲音也被錄進去，證明稽查人員是打給議員服務處、議員助理，也被議員服務處要求拍照傳訊，不是打給業者。至於流出的影片，李玟認為從拍攝方式來看，明顯是事先安排設計錄製，並不是事情的全貌，他也呼籲影片製造人全程公開詳細過程，並將舉發的事證提供，市府會要求政風處查清楚，一定會捍衛同仁的清白。

侯友宜則回應，市府調查重點會放在兩部分，先是釐清業者到底有沒有販賣，再來是究竟同仁有沒有按照標準程序進行稽查。在整個調查過程，一定會把錄影帶、監視器畫面跟通聯記錄一一找出來，把它當重大刑案來嚴謹處理，如果業者有違法，絕對不輕言放過，如果同仁都依法辦理，也會努力還同仁一個清白。