電動車族有福了！　行政院拍板免牌照稅「延至2025年底」

▲電動車免牌照稅再延4年。（示意圖／記者黃宥寧翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院4日通過「使用牌照稅法」部分條文修正草案，延長地方政府得對完全以電能為動力之機動車輛（下稱電動車輛）免徵使用牌照稅期限至114年12月31日。

財政部表示，為實現政府綠能科技創新產業願景，鼓勵民眾使用低污染車輛，扶植國內電動車輛相關產業與建構永續發展環境，101年1月4日修正本法第5條增訂第2項規定，授權地方政府自該條文生效日起3年內（101年1月6日至104年1月5日）得對電動汽車免徵使用牌照稅；104年2月4日修正延長免徵期限至107年1月5日；106年12月6日再次修正延長電動汽車免徵期限至本(110)年12月31日，並增訂電動機車自107年1月1日起得免徵使用牌照稅至本年12月31日，目前各地方政府均依上開規定免徵轄內電動車輛使用牌照稅。

考量上開免徵期限即將屆至，並配合稅捐稽徵法第20條規定，財政部擬具本法第5條、第25條修正草案，重點包括：一、延長直轄市及縣（市）政府得對電動車輛免徵使用牌照稅期限4年，至114年12月31日止；二、刪除滯納金加徵基準及逾繳納期間30日仍未繳清稅款者移送強制執行之規定，回歸依稅捐稽徵法規定辦理。

財政部說明，此次修法有利於節能減碳及產業發展，亦順應國際支持綠能車輛發展之趨勢。俟行政院將本修正草案函送立法院審議，財政部將積極與立法院朝野各黨團溝通，俾早日完成修法程序。

財政部長蘇建榮表示，免牌照稅再延長4年，110年到114年使用牌照稅的稅收減少約31.5億元；此外，考慮到整體產業發展和車輛增加之後，整體的稅收就不只是使用牌照稅，還有其他稅收，整體損失達到51.3億。

貨物稅部分，蘇建榮說明，貨物稅條例規定電動車輛的貨物稅免稅，到今年年底截止，目前已經報告給行政院，等待行政院核定以後，財政部會延長4年，跟使用牌照稅減徵的期限一樣，延長到114年年底。