3家恐怖名單曝！高雄托嬰中心、幼兒園虐童　可憐娃變暴躁又抗學

▲高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心涉虐嬰。（圖／翻攝自google地圖）

記者賴文萱／高雄報導

高雄近來接連傳出托嬰中心虐嬰以及幼兒園虐童事件，高雄市長陳其邁下令從重處罰，高雄市社會局、教育局也展開調查。今天公布3家恐怖黑名單，包含高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心（負責人黃靖雅）、大寮區私立加恩幼兒園（負責人黃志倫）以及仁武區私立彼得魚幼兒園（負責人廖約翰）。

高雄涉虐幼兒之托嬰中心、幼兒園名單



1.高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心（負責人黃靖雅）：遭停辦1年，並公布負責人姓名、機構名稱。



2.大寮區私立加恩幼兒園（負責人黃志倫）：遭停辦1年，並公布負責人姓名、機構名稱。



3.仁武區私立彼得魚幼兒園（負責人廖約翰）：遭停辦6個月，並公布負責人姓名、機構名稱。

先前位於鳳山的私立托嬰中心傳出虐嬰事件，整班10位孩童，就有7位幼兒遭受托育人員捏臉、打孩子嘴巴等不當對待。高雄市社會局今天重新裁量後，因違規情節嚴重加重裁罰，勒令該機構停辦一年，並公布負責人黃靖雅姓名及機構名稱高雄市私立雅歌蒙特梭利托嬰中心。

社會局副局長葉玉如指出，鳳山這家托嬰中心2名托育人員對7名孩子有不當對待，11/2又有接到通報，還有孩子受害，共有8名的孩子因兩名托育人員的照顧不當而受害。

其中，第8位通報孩子有送醫，並且出示診斷書，可以看出孩子的一些傷勢，社會局認為事態嚴重。後續追蹤這8幼童的狀況，孩子都有出現明顯的拒學、情緒暴躁等身心反應。

▲高雄托嬰中心虐嬰，社會局公告負責人姓名及機構名稱。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市政府追查發現，涉嫌虐嬰的托嬰中心負責人黃靖雅家族，除了經營2間托嬰中心，另外還經營2間私幼。教育局持續調查後，位於大寮區的私立加恩幼兒園，多名教師也同樣出現不當管教行為，不只會推拉、扯拉小孩，也會命令罰站，在過程更抓傷孩童，已接獲家長投訴，受害孩童人數眾多。

▲高雄涉嫌虐童之加恩幼兒園外觀。（圖／翻攝自google地圖）

教育局經查不當對待幼兒行為屬實，依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦1年，並公布負責人黃志倫姓名及幼兒園名稱。此外，教育局主動稽查同一負責人所屬的另一家幼兒園，確認違反班級樓層及人數配置，另依同法處罰緩，最低開罰3000元起跳。

▲高雄涉嫌虐童之彼得魚幼兒園外觀。（圖／翻攝自google地圖）

至於位於仁武區的私立彼得魚幼兒園，午休時教保員不當對待幼兒，經查證涉以不當方式對待多名幼兒情節重大屬實，也依幼兒教育及照顧法第51條第2款規定，情節重大裁處停辦6個月，並公布負責人廖約翰姓名及幼兒園名稱。

針對近來高雄虐幼童事件頻傳，陳其邁上午受訪時表示，昨天在社會安全網的會報召開會議過程裡，已要求從重處罰，鳳山虐童事件的黃姓負責人，不僅有托嬰的部份，還有幼兒園的部份，都有同步清查，這部分要求社會局根據所調查的報告，從重處罰。

另外昨天仁武這一件，陳其邁指出，報案以後也立刻清查，初步調查確實有一些不當，甚至是違法的行為，所以，他也要求公布行為人或負責人相關事項樣態，除應盡速調查之外，育嬰中心或私立幼兒園的名稱或負責人也要立刻公告，對於違法的部分處以最重處分，也就是停止辦理的處分。