長虹國際秋拍 中國畫作與當代藝術同步亮相

▲長虹國際拍賣畫作「救世主」。（圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

疫情讓藝術品拍賣一度陷入停滯，但疫情後的拍賣會，顯得更加純淨，稀有的畫作和藝術品出籠，性價比更高。在業界頗有知名度的長虹國際拍賣公司，將於2021年11月7日於郭木生基金會舉辦今年度的秋季拍賣會，拍賣物件全都是目前各界藏家矚目的焦點。

長虹國際董事長陳國忠，有20多年國際拍場的豐富經驗，他曾被力邀擔任國內拍賣協會理事；他表示，這次拍賣不僅保留長虹最擅長的中國書畫，更與國際主流拍賣同步，引進最具投資潛力的現當代藝術，罕見的歐美國家博物館珍藏的14世紀義大利文藝復興原木蛋彩畫，以及台灣媲美汝窯的國寶-蔡曉芳國瓷，都會在拍場中亮相。

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四年前，佳士得賣出了拍賣史上最貴的藝術品成效紀錄，文藝復興藝術巨匠達文西（Leonardo da Vinci）的作品「救世主」（Salvator Mundi）在紐約佳士得賣出4.5億美元的價格。這次長虹國際也有一幅「救世主」，畫作來自日本藏家，購自義大利，畫作中，耶穌的左手抱著聖經，右手比出祝福的手勢，如同佳士得售出的「救世主」，在距今六百年前拜占庭文化時期，意涵「願平安降臨予你」。這幅畫作，引起各方關注。

▲日本藝術家村上隆2002年稀有圓形版畫-水母眼 。（圖／記者蘇位榮攝）

在時尚、藝術及潮流圈都極具知名度的日本藝術家村上隆，以「超扁平」獨特畫風紅遍全球，長虹國際這次拍賣會也有一幅村上隆的作品─2002年稀有圓形版畫-水母眼，畫作版數是更為稀有的250版，並由美國紐約大畫廊發行，早期2009年在西方拍賣價格高達7千多美元，這幅畫作亦受到矚目。

▲長虹國際將於2021年11月7日於郭木生基金會舉辦秋季拍賣。（圖／記者蘇位榮攝）

陳國忠表示，普洱茶餅或清式傢俱等拍品也會在這次拍賣陸續上場，另外，明清玉、高古玉及器物也是拍賣重點，尤其來自真雅堂的明清器物更是業內不可多得的珍品，多樣拍品來自倫敦、紐約的一級拍賣會。

長虹國際表示，拍賣的藝術品起拍價格將實質反映出最大的誠意，所有拍賣品幾乎以超低於國內外的價格起拍，希望能引領藝術品愛好者進入收藏的領域，提供藏家投資的方向。

拍賣資訊：

預展時間：2021/11 04－2021/11/06 12:00－18:00

拍賣時間：2021/11/07(日) 13:00－18:30

會場地點：台北市和平東路一段115號B2(郭木生文教基金會 美術中心)

預約專線：02-23587668

網址：http://www.chauction.com