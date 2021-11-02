新北整復師性侵3女！她按摩「一陣暈眩」驚覺是高潮怒告

▲三峽一名林姓整復師對女客人伸出狼爪，被3名受害女子提告。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新北三峽一名林姓整復師，利用專業哄騙3名女子，趁治療期間多次以手指性侵，其中一名女子被洗腦欺騙進行治療2次，隨後看到網路有人發文，才驚覺被性侵，氣得提告。一審林男被依利用權勢性交、猥褻等罪判3年2月徒刑；林不滿上訴，高院判決近日出爐，改判3年有期徒刑。

林男在新北三峽某社區內經營「維斯卡美日式整復體態調整」工作室，2020年6月24日利用專業話術，將一名女性美髮師的腿扳成「ㄑ」字型，用手指性侵得逞；同年5月2日，利用飲料女店員手不舒服的機會，再次以手指性侵得逞。兩人透過網友在臉書控訴林男的文章結識，相約報警提告。

另外，一名37歲少婦2020年2月某日透過臉書社團預約，於2月26日、3月2日向林男求診。林男先秀出「傳統整復員證書」證明專業，再用話術洗腦，診療期間用大毛巾蓋住女子的臉，直接將對方衣服掀開並猥褻胸部，並用手指性侵下體得逞。

「好害羞，沒有客人這樣跟你反應嗎？」女子心中稱滿疑問，不斷詢問林男，但被對方用專業話術回應，只好作罷，然而林男以手指直揉女子陰道裡面的一個點，時間約30秒。女子當時感到一陣暈眩，心想「這不就是高潮嗎？」，當下心中覺得不對但不敢出聲，直到回家後才向老公哭訴並提告。

▲林姓整復師。（圖／翻攝自我是三峽人）



林男到案否認犯行，一審法官認為林男利用3名女子對於治療的信任及尊重，意圖不軌，於治療過程中，猥褻並性侵，明顯缺乏尊重他人對身體自主權利之觀念，讓被害人身心受創並留下難以磨滅之陰影，但考量林男已與3人和解，便依利用權勢性交、猥褻等罪判3年2月徒刑。

據《聯合報》報導，林男認為3名女子有事先聯繫，透過交換意見讓證詞一致，因此提起上訴。對此，高院認為，性侵事件的被害人通常會先隱忍不發聲，直到有其他被害人出面才指認，這種情況並不罕見，且有事先聯繫、一起提告，和串通說謊是兩回事。

高院表示，考量林男坦承犯行並願意悔改，且犯後態度不同，目前也未從事按摩業，因此改判為3年徒刑

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