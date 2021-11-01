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社會 社會焦點 保障人權

尾隨畫面曝！海巡隊員「更衣室偷拍女泳客洗澡」　露餡秒騎車逃離

記者吳奕靖、陳羿妏／澎湖報導

澎湖縣大城北游泳池驚傳偷拍事件，一名澎湖岸巡隊蔡姓上兵9月25日趁休假間尾隨女泳客潛入女性更衣室，並從隔間下方持手機偷拍女子洗澡。女子見狀當場大叫，蔡男立即逃離現場，騎車離去。警方獲報立即調查，隨後將蔡男依法送辦。對此，蔡男尾隨的畫面也隨之曝光！

▲▼蔡姓上兵尾隨女泳客畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蔡姓上兵尾隨女泳客畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲▼蔡姓上兵尾隨女泳客畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女泳客拿衣服。

透過監視器影片可以看到，女泳客拿完衣服進入更衣間後，過沒幾秒鐘，蔡男便尾隨女泳客身後一同進入，接著他偷拍後，因當場被抓包，嚇得倉皇離去。

▲▼蔡姓上兵尾隨女泳客畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼蔡男慌張離開現場。

▲▼蔡姓上兵尾隨女泳客畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

對此，第七岸巡隊表示，經接獲警方通報，所屬蔡姓上兵9月25日休假期間，涉嫌違反妨害秘密罪、社會秩序維護法83條及性騷擾防治法一案，目前基於偵查不公開原則，全案由澎湖地檢署及馬公分局偵辦中，同時性騷擾申訴部分移請金馬澎分署性騷擾申訴處理委員會進行調查，並已於10月25日調查完畢，後續調查報告完成後，開會決議而定。

第七岸巡隊強調，將秉持毋枉毋縱精神及配合警方依法處理決不寬貸，並將全面加強同仁法紀教育，以杜絕類案再生。

另外，金馬澎分署人事室表示，有關本案由性騷擾申訴處理委員會受理，並組成調查小組實施調查，審議決議將依性騷擾防治法函送主管機關新北市政府並函復當事人以維護權益。

▲▼蔡姓上兵尾隨女泳客畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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