美前國安顧問警告：中國可能2024年以前「對台動武」　

▲美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國前國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）接受日本《日經新聞》專訪，對台海情勢發出警告。他認為，中國可能考慮在2024年，也就是下屆美國總統大選之前，對台灣採取軍事行動，且最可能發生的時間點，落在2022年北京冬奧至2024年美國總統大選之間的空窗期。

歐布萊恩認為，中國不會做出任何破壞冬奧的事，但同時也很擔心前總統川普、前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等對中鷹派人士將在2024年勝選，入主白宮。他也鼓勵企業做好準備，應對台海危機引發對中制裁的可能性，尤其在中國營運的中小型企業，「其一是如何讓供應鏈及客戶基礎多元化，其二是萬一面臨突發狀況，將會發生什麼事」。

今夏以來，美國總統拜登二度表示，若北京動武，美國將協防台灣，被認為打破華府長期以來的「戰略模糊」政策。歐布萊恩認為，拜登可能是有意為之，就是為了讓北京不再認為，自己將在台灣問題上立場軟弱，「如果只有一次，你可能會覺得是口誤。但他現在已經說出2次了，他似乎有個計劃，似乎試圖在中國領導階層心中播下懷疑的種子。」

歐布萊恩補充提到，拜登政府也可能在對「中國對台戰略情報」做出回應，「他們可能非常擔心中國的計畫，而這可能也是拜登發表聲明的原因」。

▲台灣海軍於2018年4月13日進行演習。（圖／達志影像／美聯社）

歐布萊恩認為，美國、日本、印度、英國及歐盟等盟國「對中國明確表示，入侵台灣的後果將非常嚴重，這一點非常重要」，且不僅限於軍事方面，還包括經濟方面。

他說，日本最具充分理由，支持台海和平穩定，「如果中國及共產黨控制台灣，日本將與印太地區的其他國家分裂，包括澳洲、紐西蘭及菲律賓，以及其他東協（ASEAN）成員國。台灣這塊地緣政治基石，將讓日本與所有這些國家切斷聯繫。」

經濟學人預測「2022年10大風險」！台海衝突入列 4項與中國有關

習近平21個月「沒出訪」 紐時曝盤算轉變：不再為國際舞台妥協

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google