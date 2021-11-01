逼彰化500警加行員LINE！每天宣導90秒　警眷怒：手機都銀行美眉

▲詐騙日益猖獗，彰化警方推出「金勤區」的方式宣導。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

彰化縣警察局在副局長王清海主導下，於今年7月正式開始用警力宣導金融機構，預防民眾被詐騙，並命名為「金勤區」。沒想到，該政策需要員警每人負責一間金融機構，且要加銀行行員的私人LINE，每天通話90秒宣導，引起基層員警不滿，而警眷看到丈夫手機都是女生行員，更是憤怒。

近年來詐騙猖獗，不少民眾被騙到銀行匯款。彰化縣警察局副局長王清海提出以警力宣搞金融機構的「金勤區」計畫，讓各分局編組，強化警方與銀行機構的聯繫及宣導工作，順利攔阻多起金融詐騙案。

▲▼許多員警到匿名粉專抱怨。（圖／翻攝靠北警察）



對此，多名基層員警匿名在臉書粉專「靠北警察」發文表示，副局長自創LINE群組，將500名基層員警、所長及偵察隊長等人加入，只要受理臨櫃匯款詐騙案件都需要回報，攔阻失敗就會被公開質詢，且規定每人都要負責加銀行行員的私人LINE帳號，進行每天90秒的宣搞，並附上截圖回報，讓彰化員警苦不堪言，「警察把Line用的淋漓盡致，建議Line公司跟他們收費啦；有了Line以後，下班放假也跟上班一樣忙了。」

「金勤區」計畫中，會依行政警勤區劃分各銀行窗口，由各方局指認員警擔任聯繫原。但另名員警則在「靠北警察」透露，長官要求打破建置，跨越轄區認領每間金融機構，每週要私下LINE宣導、群組宣導一次，且副局長強調，若被害人依然匯款出去，要追究員警責任，淘汰不適任的「金勤區」。

▲員警抱怨，若沒成功攔阻詐騙，竟然要被追究責任。（圖／翻攝靠北警察）



另外，也有疑似行員的網友透過「靠北警察」抱怨表示，雖然銀行小行員都願意配合警方宣導反詐騙，但上班時間員警打電話拜託留時間宣導，下班還要配合LINE的90秒通話，讓她覺得非常不合理，直呼「為了配合警界高官要求，基層員警強迫銀行行員加line並要求通話90秒！造成男朋友、先生誤會外遇，引起家庭糾紛。」

行員坦言，「剛開始配合，難免覺得煩，想不到警察會一直送東西送飲料來給我們，原來是說要跟我們搞好關係，才能讓我們覺得有壓力，要努力攔阻詐欺不可以失敗，這個聽聞是副局長的思考，軟硬兼施，經費是所長還是警員自己處理啊？副局長您一句話就要讓人買東西，會不會太誇張了！」

▲▼。有疑似銀行行員的網友也透過粉專發文。（圖／翻攝靠北警察）







網友看完紛紛留言，「終於有銀行行員發出聲音了」、「好好笑，建議彰化國全國禁止匯款好了⋯保證得警光獎，好不好？」「為所有彰化縣的同仁默哀」、「小時候如果跟現在的副局長一樣認真，我現在應該當醫生了」、「自願受宣導同意書還不拿出來給行員簽一下」、「我想聽聽有男行員的心聲，被女警送飲料的感覺」，也有警眷說，「局長有考慮過警眷的感受嗎？凸！老公手機打開：刷一排銀行美眉」。

至於攔阻失敗需被懲處一事，《東森新媒體ETtoday新聞雲》掌握消息指出，田中分局朝興所長因阻攔詐騙失敗，在496人的LINE群中PO出檢討報告，表明會親自前往農會對行員加強宣導，並自行向分局報請處分。

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