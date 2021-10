日本沖繩驚見「火山浮石海」！他下潛1秒瞬間遭埋　恐怖畫面曝

▲日本沖繩海岸遭大量火山浮石侵襲。(圖/路透社,下同)

記者閔文昱/綜合報導

日本小笠原群島硫磺島以南約50公里的海底火山「福德岡之場」在當地時間8月13日爆發,大量浮石從10中旬開始漂流到沖繩縣各地海岸,造成漁船無法出海,漁業受到嚴重影響。對此,日本政府已經開始清理作業,同時也呼籲各界加入合作,以盡快幫助漁民能出海捕魚。

根據NHK報導,日本氣象廳於13日確認福德岡之場發生火山噴發活動,是暌違11年再次出現噴發,噴發後產生的煙流可達海拔1萬6000公尺高空。如今,大量浮石開始漂流到沖繩縣各地海岸,造成約40艘船隻故障無法出海,總計約有750艘漁船受到影響,甚至還有魚類因為誤食浮石而死亡。

讀賣新聞報導,鹿兒島縣有19個港口出現火山浮石,沖繩縣則有11個港口遭受侵襲,目前政府已經成立專案小組,並開始清除海岸浮石的作業,不過整個過程可能仍需要2至3周的時間。縣府表示,因為沒有先例,因此只能一邊摸索,一邊清理,同時也計畫在港口的入口處安置過濾器,以避免更多的浮石漂入。

對此,日本藝術家「Moco」在26日拍攝了一支在浮石海岸游泳的畫面,以展示災難的嚴重程度,只見他在海上不僅難以前進,甚至當他一下潛,馬上就被滿滿浮石覆蓋,全身佈滿小卵石。他表示,起初本以為能看見浮石標流到海岸是一件很浪漫的事,但隨著一周後海岸堆積了一公尺長的浮石,這才發覺事情的嚴重性,呼籲各方重視。

'As for whether it’s possible to swim here, it’s impossible,' said Japanese artist 'Moco' who has documented the volcanic pumice stones accumulating in Okinawa prefecture. The rocks are believed to have traveled nearly 932 miles pic.twitter.com/LJmmu19yWf