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日本沖繩驚見「火山浮石海」！他下潛1秒瞬間遭埋　恐怖畫面曝

▲日本沖繩海岸遭大量火山浮石侵襲。（圖／路透社）

▲日本沖繩海岸遭大量火山浮石侵襲。（圖／路透社，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本小笠原群島硫磺島以南約50公里的海底火山「福德岡之場」在當地時間8月13日爆發，大量浮石從10中旬開始漂流到沖繩縣各地海岸，造成漁船無法出海，漁業受到嚴重影響。對此，日本政府已經開始清理作業，同時也呼籲各界加入合作，以盡快幫助漁民能出海捕魚。

根據NHK報導，日本氣象廳於13日確認福德岡之場發生火山噴發活動，是暌違11年再次出現噴發，噴發後產生的煙流可達海拔1萬6000公尺高空。如今，大量浮石開始漂流到沖繩縣各地海岸，造成約40艘船隻故障無法出海，總計約有750艘漁船受到影響，甚至還有魚類因為誤食浮石而死亡。

▲日本沖繩海岸遭大量火山浮石侵襲。（圖／路透社）

讀賣新聞報導，鹿兒島縣有19個港口出現火山浮石，沖繩縣則有11個港口遭受侵襲，目前政府已經成立專案小組，並開始清除海岸浮石的作業，不過整個過程可能仍需要2至3周的時間。縣府表示，因為沒有先例，因此只能一邊摸索，一邊清理，同時也計畫在港口的入口處安置過濾器，以避免更多的浮石漂入。

對此，日本藝術家「Moco」在26日拍攝了一支在浮石海岸游泳的畫面，以展示災難的嚴重程度，只見他在海上不僅難以前進，甚至當他一下潛，馬上就被滿滿浮石覆蓋，全身佈滿小卵石。他表示，起初本以為能看見浮石標流到海岸是一件很浪漫的事，但隨著一周後海岸堆積了一公尺長的浮石，這才發覺事情的嚴重性，呼籲各方重視。

海上保安廳在8月15出動飛機前往該海域調查時，發現在海底火山的正上方面，出現一個馬蹄形狀的新形成島嶼，直徑約1公里。日本氣象廳表示，這已經不是當地第一次出現新生島嶼，過去在1904年、1914年和1986年時，福德岡之場就曾因火山作用而出現新島，不過均在海水侵蝕作用下自然消失。

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