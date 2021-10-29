高雄金毛狠砍「超艾夾」2年6連犯！20萬交保逍遙中　檢警說話了

▲曾砍殺百萬網紅「超艾夾」，「金毛」再涉嫌持刀鬥毆遭逮。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市新興區25日凌晨發生一起鬥毆糾紛，造成一名男子指甲、背部被劃傷，警方調查出，涉案人之一就是今年2月持刀砍殺百萬網紅YouTuber《含羞草日記》副團長超艾夾、外號「金毛」的蔡姓男子，全案依法送辦。檢警列出「金毛」在2年內已犯下6起暴力傷害案，已危害民眾生命安全，向法院聲請羈押，但法院裁定20萬元交保，檢警將研議抗告。

▲▼曾砍傷網紅百萬網紅，高雄「金毛」又涉嫌持刀聚眾滋事。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方調查，楊姓男子與友人25日在七賢一路某大樓內聚餐後，搭乘電梯欲離開時，在電梯內疑似酒後與人有發生口角而衍生肢體衝突，造成楊男右手指指甲流血、背部遭劃傷，警方報請高雄地檢署檢察官林恒翠指揮，結合新興分局、楠梓分局、刑事警察大隊(偵一隊)共組專案小組展開偵辦。

警方根據車牌及楊男指認，清查出嫌疑人蔡姓男子等6人聚眾滋事，2天內迅速將參與持刀鬥毆案的主嫌蔡男及共犯許男等5人分別查獲到案後，隨即依違反刑法恐嚇、傷害、妨害秩序等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。而當天帶頭打人的蔡姓男子，外號「金毛」，今年2月才持刀砍殺《含羞草日記》副團長超艾夾。

▲金毛今年2月涉嫌砍殺百萬YouTuber「含羞草日記」副團長超艾夾。（圖／記者湯興漢攝）

承辦此案的檢察官林恆翠年輕且充滿正義感，在此案審卷過程中，特別指示警方將主嫌蔡男(金毛)從2020年起至2021年10月止，短期間2年內分別在高雄市新興區、鼓山區、苓雅區等地，所犯下6起暴力傷害犯罪案件，製作犯罪事實一覽表。

針對蔡男反覆實施持刀傷人或暴力鬥毆，次數多達6次，林恆翠認為，明顯已危害民眾生命安全，聲請羈押蔡男，並於27日夜間親自至高雄地院蒞庭陳述羈押理由，經法官審理後，裁定蔡嫌以新台幣20萬元交保。

▲「金毛」再涉持刀鬥毆案件，法院審理後裁定20萬元交保，檢警將研議抗告。（圖／記者許宥孺翻攝）

檢警認為，蔡男近期藉端反覆實施暴力傷害行爲，已危害社會秩序，造成人心惶惶不安，且犯後並無悛悔改善之意，有再反覆實施暴力傷害之危險。為防止蔡嫌再犯，防衛社會安全，高雄市警察局長黃明昭特表慰勉並全力支持，建請高雄地檢署研議進行後續抗告之必要性，或請法院為預防性羈押或限制住居等適當裁定。

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