生技老闆欠政府73萬硬拖4年　700萬「嗅癌犬」被扣捧現金秒付清

▲行政執行署台南分署行政執行官，清點查封7隻每隻身價上百萬元的「嗅癌犬」後，祝姓負責人馬上帶現金到台南分署繳清欠款。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南１家生技股份有限公司自2017年度起，陸續欠繳勞工保險條例費用、勞工退休金條例費用及醫療法罰鍰等181件，欠繳金額達新台幣73萬餘元拒繳，經移送行政執行署台南分署強制執行，26日下午經前往該公司查封7隻每隻身價上百萬元「嗅癌犬」，祝姓公司負責人火速以現金繳清73萬餘元欠款。

行政執行署台南分署指出，該案經移送機關勞動部勞工保險局、衛生福利部中央健康保險署南區業務組及台南市政府衛生局移送強制執行。經查，該公司負責人祝姓男子，於2016年成立該生技公司，該公司網站刊登醫療廣告宣稱「2016年成立台灣第一間，以獨特的核心技術訓練犬隻，經由人體尿液偵測腫瘤氣味分子的『嗅癌犬』公司」。

台南分署調查發現該公司於關廟區設有嗅癌犬實驗室，依公司財產目錄記載，每隻嗅癌犬身價達百萬元以上。為避免公司脫產，吳俊青行政執行官於10月26日下午親率執行人員，偕同獸醫師至該實驗室現場查封7隻嗅癌犬，因嗅癌犬不能離開冷氣房，所以執行人員將狗狗交付抵押權人保管。惟祝姓負責人獲悉嗅癌犬被查封，隨即於26日下午，攜帶現金至台南分署將延宕4年的欠款一次繳清。