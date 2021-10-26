吳釗燮出訪遭杯葛預算威脅　趙天麟：藍營跟國際民主陣線唱反調？

▲民進黨立委趙天麟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮正在訪問斯洛伐克、捷克等國，請假缺席立法院外交及國防委員會，而國民黨立委陳以信則批評，只要一天不出席，就杯葛外交預算。對此，民進黨立委趙天麟26日受訪時表示，這是劃時代的里程碑，立法院支持跟祝福都來不及了，怎麼可以是「攔路虎」？難道國民黨要繼續跟國際民主陣線唱反調，繼續順著北京？

由於吳釗燮正在訪問斯洛伐克、捷克，因次請假出席立法院外交及國防委員會，但這讓身為召委的國民黨立委陳以信相當不滿，認為他出席率低，根本是藐視國會，揚言只要他一天不出席，就杯葛外交部預算審查。

對此，民進黨立委趙天麟受訪時也表示，過去的舊東歐國家，現在很重視台灣、協助台灣，歐盟跟歐洲議會也剛通過挺台決議，讓我們的外交部長可以前去訪問，這是劃時代的里程碑，立法院支持跟祝福都來不及了，怎麼可以是「攔路虎」，還在那邊揚言要做預算杯葛？

趙天麟說，陳以信是國民黨外委會的召委，他代表的不僅僅是他個人，更是國民黨、黨團，以及國民黨主席朱立倫的立場，吳釗燮的出訪是國際矚目的，是國際大事，難道國民黨要繼續跟國際民主陣線唱反調，繼續順著北京？

此外，涉外人士表示，國民黨立委又在搞「前線拚外交，後方斷糧要脅」的老狗把戲，而且在北京正以各種手法打擊台歐關係的此刻，國民黨立委這樣的行為，真的讓人既遺憾又憤怒。

涉外人士說，陳以信過去用「鑑於台美互動似漸無阻礙」為由，提案刪減「台美事務委員會」的業務費用，現在又再次以杯葛外交部預算要脅人在歐洲訪問的吳釗燮，這跟「以十二道金牌召回岳飛」的有何不同？