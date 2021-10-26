王必勝爆不倫！防疫戰友聽完嚇到先回「蛤？」、「你再講一遍」

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎本土疫情爆發期間，多次前往各地「拆彈」，被譽為「防疫英雄」的醫福會執行長王必勝爆出不倫風波，與小15歲的護理師相戀多年，還疑似育有一女。昔日戰友、衛福部次長石崇良早上被問及此事時先回了「蛤？」後來又說「你再講一遍？」聽聞始末後表示還不知道該事件，與王也都只討論公事，很少有私下接觸。

王必勝過去在數波本土群聚案中，總是臨危受命，前往疫情重區擔任前進指揮所指揮官，火速解決桃醫、苗栗電子廠、北農市場、屏東Delta、新北幼兒園群聚等案，順利解除多次疫情危機。

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他也經常在個人臉書揭露防疫進度與指揮中心狀況，成為民眾的定心丸。最新一篇臉書停在3天前，隨蘇貞昌院長視察屏東牡丹旭海村衛生室，慰勉工作人員辛勞。在爆出不倫戀後，王必勝電話關機，臉書也暫停更新。

石崇良上午接受媒體訪問時表示，自己還沒聽聞這件事，「你剛剛講我也嚇到。」而週刊爆料王必勝與女方交往多年，最近一個月更9次進出女方家中，代表醫師公會出差時也讓女方陪同。對此，石崇良也表示不知情，更提到王擔任醫師公會幹部是在來衛福部以前，疫情後都是因公相聚，很少有私下接觸。