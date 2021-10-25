吳夢夢告贏嘉義男！LINE傳SWAG片被判刑　法官：色情片也有著作權

▲吳夢夢為台灣知名AV女優。（圖／翻攝自IG／吳夢夢）



記者鄒鎮宇／綜合報導

號稱「台灣第一女優」的AV女星吳夢夢，在SWAG直播平台錄製的A片被外流，憤而對57人提告。嘉義一名劉姓男子將影片轉傳到LINE群「跑馬團」，被依違反著作權法判處拘役40天，可易科罰金。

判決書指出，劉男2019年11月、12月某日透過機接受他人在SWAG的破解無碼A片，並將「到粉絲家提供慰撫五分鐘不射精即可無套為性行為之挑戰」的付費影片轉傳到有397人的LINE「跑馬團」群組。劉男被吳夢夢提告後，到案辯稱他的確有轉傳影片，但堅稱「我不知道影片有著作權」等話。

▲吳夢夢向57名網友提告。（圖／記者吳奕靖攝）



對此，法官認為，色情著作亦為著作權法第3條第1項之第1款之著作，且以LINE傳送電磁紀錄之方式予他人，在他人之通訊設備上，將存有永久或暫時重複製作之相同電磁紀錄，當屬上揭所稱「其他方法」的重製適例。

法官指出，影片均雖設定以男女性交行為作為影片拍攝之主題，並為敘事之主要素材，然於具體進行過程中，就拍攝手法、情節設計，均足以表現作者個性或獨特性而具有最低程度之創意的創作性要件，符合一般視聽著作應具有原創性的要件。

法官表示，劉男的轉傳A片行為同時觸犯多項罪名，依情節較重之擅自以公開傳輸方法侵害他人著作財產權罪處斷，判處拘役40天，可易科罰金。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘