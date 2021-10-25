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社會 社會焦點 保障人權

與10年不見老同學深山敘舊走散報警　「查無此人」真相曝光

▲男子流連沿途美景，老友誤認發生意外而報案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子流連沿途美景，老友（左）誤認發生意外而報案。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

楊姓、林姓男子2名老同學闊別10年後在臉書上相認，日前相約赴南投仁愛鄉卓社林道出遊敘舊，楊男因流連山明水秀而與林男走散，林男以為老友出意外、急忙趕赴當地派出所報上楊男姓名求助尋人，但警方電腦系統中卻「查無此人」，讓眾人一頭霧水，費了一番功夫才查出楊男早已改名，卻沒跟老同學說，在林男報案時已先行平安返家，化解一場烏龍虛驚。

仁愛警分局指出，過坑派出所日前受理一起報案，林姓男子表示與楊姓友人各騎1部機車，分別從台中、彰化出發，前往仁愛鄉卓社林道內的良久瀑布探險，返程時雙方講好由林男騎車先行，傍晚5時30分再於林道出口處會合，但楊男卻未依約出現，林男當天又不巧摔壞手機、無法聯絡，見天色漸暗、擔心老友發生意外，因此心急如焚向警方求助。

過坑所長陳俊賢、警員李亦宸立即偕林男至林道沿途，仔細搜尋，尤其是4.5公里下切處，也是最危險的9大髮夾彎一帶，但並未發現楊男蹤影或疑似發生意外的線索，於是請林男提供友人姓名，未料警方電腦系統中卻顯示「查無此人」，林男又沒記下楊男的機車車號，無法以車追人，警方不禁狐疑：「是真的有你朋友這個人嗎？」

▲警方偕林男赴卓社林道沿線查找，未發現楊男蹤跡。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲警方偕林男赴卓社林道沿線查找，未發現楊男蹤跡。（圖／記者高堂堯翻攝）

林男向警方堅稱，與楊男曾為高中同學，雖已10年未連絡，但確實有此人；後來林男想到之前2人是以臉書連絡，於是警方嘗試以林男的臉書帳號登入，終於聯繫到楊男，才發現原來楊男已於前幾年改名，卻未告知林男，而且在臉書上又是用化名，導致警方查無所獲。

楊男向警方和林男回報，下山時因為沿途多處駐足、流連卓社林道的美景，因此錯過約定時間，並未發生意外；而林男焦急前往派出所報案時，楊男剛好騎車通過約定的出口處，導致2人沒碰到面，後來已平安下山返家。

警方表示，卓社林道全程約25公里，風景秀麗卻路徑蜿蜒、多險陡坡及陡降彎道，且路況崎嶇不平，呼籲遊客行經時小心駕駛、注意安全，並儘量結伴同行。
 

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