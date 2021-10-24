10月下旬大轉運　3星座轉危為安、被橫財追著跑

▲隨著10月下旬到來，3個星座開始轉運，有機會發橫財。（示意圖／資料照片）



記者柯振中／綜合報導

2021年發生六星逆行的星象，導致諸事動盪。不過，隨著10月進入尾聲，有3星座準備開始轉運，度過了前面的種種不順，接下來將被橫財追著跑。

根據《網易新聞》報導，此3個星座分別為雙魚座、處女座以及天蠍座，10月下旬過後運勢如下：

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雙魚座：

前一段時間，許多雙魚座的人在工作、事業上經歷大起大落，生活艱難，難有大喜事。10月過後，病宮將得到「西子」幸運星的加持，大運會臨近，運勢非常好，若機緣把握得當，將轉危為安。此外，雙魚座早期的職業生涯經歷坎坷，後續隨著經驗的增長，未來會順利發展。以後會變得富有、活得更久。

▼3星座轉運，被橫財追著跑。（示意圖／記者陳俊宏攝）



處女座：

處女座的人有強烈責任感。只要是為了家人，肯定會權利以負。10月下旬劫難將過、受「德吉星」的照耀，會迎來各種好運、也不乏橫財，只要抓住機會，就能幸福生活，後續也可能出現不錯的投資機會，只要把握得當，就能致富。

天蠍座：

天蠍座的人天生運勢順利、不乏福氣，生活常有貴人相助，到了年末也不孤單、不缺錢，生活過得十分安逸、幸福。10月過後運勢將強烈展現，幾乎所有願望都會實現。

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