快訊／地牛翻身2次「台北晃超大」　網嚇傻：先上下再左右晃不停

記者曾筠淇／綜合報導

地牛大翻身！今天13:11、13:12連續發生地震，台北有感搖晃，讓不少民眾全嚇傻，紛紛驚喊「晃超大...嚇死人，趕緊丟下客人自已先跑」、「1樓搖好大，牆上的畫都在動」、「太可怕，超搖的」、「先上下再左右晃不停」。

▲國家警報聲大響！（圖／記者柯沛辰翻攝）

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【第一次翻身】13:11左右東北地區附近發生有感地震，芮氏規模6.5

花蓮縣地區最大震度 4級

新北市地區最大震度 4級

桃園市地區最大震度 4級

臺北市地區最大震度 4級

臺中市地區最大震度 4級

南投縣地區最大震度 4級

新竹縣地區最大震度 4級

基隆市地區最大震度 4級

苗栗縣地區最大震度 4級

新竹市地區最大震度 4級

彰化縣地區最大震度 3級

雲林縣地區最大震度 3級

臺東縣地區最大震度 3級

嘉義縣地區最大震度 3級

嘉義市地區最大震度 3級

高雄市地區最大震度 2級

臺南市地區最大震度 2級

屏東縣地區最大震度 2級

澎湖縣地區最大震度 2級

連江縣地區最大震度 1級

【第二次翻身】13:12芮氏規模5.4

花蓮縣地區最大震度 3級

新北市地區最大震度 3級

桃園市地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 3級

新竹縣地區最大震度 3級

南投縣地區最大震度 3級

臺北市地區最大震度 2級

苗栗縣地區最大震度 2級

新竹市地區最大震度 2級

基隆市地區最大震度 1級

雲林縣地區最大震度 1級

嘉義市地區最大震度 1級

▼地牛第一次翻身芮氏規模6.5。（圖／中央氣象局）