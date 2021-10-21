高鐵延伸宜蘭案增2站址　宜縣長尊重專業市長支持工期最短案

▲宜蘭縣長林姿妙尊重專業要高鐵延伸宜蘭案早定案。（資料照／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

高鐵延伸宜蘭案，交通部新提出兩站址方案，宜蘭縣長林姿妙強調，就是支持縣政中心，但尊重中央專業決定。宜蘭市長江聰淵指出，設在宜蘭火車站會影響鐵路高架40個月期程，在縣政中心是28個月，他會支持將鐵路高架期程降到最低的案。

高鐵宜蘭站址交通部擬有四城、宜蘭（宜蘭火車站）、縣政中心、羅東等4站，後來傳交通部中意四城站，引起宜蘭地方正、反意見熱議，但最近交通部又提出2個新方案，都在宜蘭市，初步規劃分別在環市東路、台九線附近，周邊是農地、農舍，且路線會繞過宜蘭市，與台鐵共站不共軌。另一案鄰近縣民大道、中山路，位於宜蘭市都市計畫區，土地取得較容易。

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宜蘭縣長林姿妙指出，縣府立場還是縣政中心站，這個站址在宜縣區位中心點，附近有縣政府、議會、宜大育成中心、宜蘭地檢署、宜蘭地方法院、宜蘭科學園區等，附近土地多是農地，徵收費較少。

不過，也尊重中央專業，讓高鐵延伸宜蘭案及早核定。

目前不堅持宜蘭站的宜蘭市長江聰淵認為，宜蘭火車站址是會影響鐵路高架40個月工期，另，縣政中心站是工期28個月，他支持高架期程降到最低的方案。

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