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《華爾街日報》：共機頻大舉侵擾　台灣民眾不確定感加深

▲▼解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

▲解放軍空軍殲-16戰鬥機。（圖／CFP）

文／中央社

華爾街日報周三（20日）報導，中共軍機近期大舉侵擾台灣周邊空域，部分台灣民眾不確定感加深，憂心兩岸關係日益緊張恐走向戰爭，但也有許多台灣人認為北京有很多克制的理由。

中共解放軍軍機近年頻繁擾台，10月初大舉闖入台灣西南防空識別區（ADIZ），曾單日出動56架次，創中華民國國防部揭露共機動態一年多來新高。共軍行動促使中華民國空軍派機升空因應，多國政府譴責北京破壞區域和平穩定。

總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，共軍挑釁帶有心理戰成分，「我們不想隨之起舞，但不代表我們沒有準備好」。她說，總統蔡英文致力捍衛台灣主權及台灣人民基本權利。

這篇發自台北的報導寫道，數十年來，台灣民眾對天災威脅的關注遠多於和中國爆發軍事衝突的可能性。但台灣許多民眾最近愈來愈擔心北京可能對台動武，其中一些人擔心自己沒有做好充分準備。

中國政府僅說，共軍這波行動是針對「台獨分裂活動和外部勢力干涉」。報導寫道，中方沒有更詳細的解釋，台灣軍事專家與老百姓都在猜測北京是在虛張聲勢，還是為實際攻擊預做準備。

根據華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）5月所做調查，台灣部分民眾早在共機10月初大舉侵擾前就日益擔心共軍入侵。上週公布的調查結果顯示，約58%受訪者擔心兩岸開戰，46%認為中共總書記習近平比5年前更有可能下令對台動武。

報導提及台灣一名研究生擔心共軍對台發動攻擊時不知道要往何處躲；台中一名軟體工程師去年就開始未雨綢繆，廚房準備3個月存糧，以防共軍飛彈攻擊時民眾被迫在家避難。

台北一家餐廳老闆則老神在在，比起共軍犯台更擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情對生意的影響。

報導寫道，台灣許多人認為北京有很多克制的理由，包括武力犯台恐衝擊中國經濟與國際聲譽；共軍是否願意跨越台海發動深具後勤挑戰的攻擊，也是未知數。其他人則質疑，兩岸軍力懸殊，花時間煩惱中國構成的威脅意義何在。

中國政府3月公布今年軍費成長6.8%，達人民幣1.35兆元（約新台幣5.8兆元）。台灣今年國防預算編列新台幣3668億元，明年增為3726億元。

多項民意調查顯示，台灣多數民眾說北京如對台動武他們願為台灣戰鬥。但一些專家警告，兩岸若真的爆發衝突，很難預測台灣多少人會拿起武器上戰場。

中央研究院5月所做民調發現，約45%台灣受訪者將中國政府視為台灣敵人，比例高於2018年的25%。主持調查的中研院研究員陳志柔說：「台灣人民不斷感受到習近平政府的敵意。」

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