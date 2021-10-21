以港為戒　美準駐中大使不信中國會履行台灣承諾

▲美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓20日專電

美國駐中大使提名人勃恩斯今天在國會表示，他1997年見證香港主權移交，事後卻看到中國違背當年每項承諾，美國不能相信北京會履行在台灣議題上承諾，需協助台灣強化不對稱戰力。

美國參議院外委會今天依循程序，就前國務次卿勃恩斯（Nicholas Burns）獲提名出任美國駐中大使人事案召開聽證會。由於中國近來加大對台軍事、外交恫嚇，包括頻派共機擾台、報復與台灣強化關係的立陶宛，台灣議題一如預期成為眾多參議員關切重點。

參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）在會中表示，相較於香港，台灣議題似乎更容易刺激到中國。兩岸之間雖隔著一片海，但他非常擔心中國會依循對香港做法，也在台灣議題上「挑戰極限」（push the envelop）。

勃恩斯回應指出，他也有同樣擔憂，1997年他擔任美國國務院發言人期間，曾伴隨時任國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）赴香港，見證香港主權移交。

勃恩斯說，他特別記得中國領導人當時與他們會面，對香港人民、世上其他國家做出的承諾，但之後卻一一違背。「若把這與台灣連結，我們顯然不能相信中國會履行在台灣議題上所做的承諾。」

他進一步表示，美國國會當年通過「台灣關係法」，歷任政府遵循「一中政策」，美國這麼做是因為推定兩岸關係能夠和平，但現在看到的卻是獨斷與侵略。美國在這議題上不能相信中國，要觀察其發言，而中國領導人近幾個月說的都是打算收回台灣。

勃恩斯建議，美國要把台灣變成一顆「難敲開的堅果」（a tough nut to crack，意指難以對付），透過台灣關係法協助台灣提升不對稱防衛戰力，其他國家也能效法。

中國10月以來提高共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ）頻率，10月1日至5日就有高達150架次，參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）等多位議員詢問，勃恩斯是否支持美國摒棄長年台海「戰略模糊」政策。

勃恩斯表示，他與總統拜登（Joe Biden）政府都認為，抑制中國在台海侵略性作為最聰明、最有效的方式，就是維持經時間檢驗的現有政策，亦即台灣關係法、美中三項聯合公報與對台六項保證。

勃恩斯指出，依據台灣關係法，美國與台灣建立非官方關係，但有責任透過防衛武器與服務的提供，協助台灣取得自我防衛能力。自2009年來，美國政府總共提供台灣300億美元（約新台幣8455億元）等值的防衛協助。

他說：「有鑒於中國作為、對台灣發表的令人反感言論，我認為（美國）國會與行政部門完全有權深化我們（美台）安全合作，擴大我們對台灣武器的提供，這是我們能做的最重要的事。」

談到立陶宛因為允許台灣以台灣為名設立代表處，遭中國報復，勃恩斯表示，立陶宛選擇自己道路，每個國家都有權利定義自己與台灣的關係，他對拜登政府捍衛立陶宛感到驕傲。立陶宛面對中國密集恫嚇行動，卻仍堅守立場，「值得我們支持」。

勃恩斯指出，美國有自己的政策，也就是「一中政策」，應該繼續遵循。每個國家都有權利決定自己想怎麼做，不應受到北京當局攻擊與霸凌。

勃恩斯現年65歲，早在1980年代就踏入美國外交圈，外交資歷相當豐富。他曾在前總統小布希（George W. Bush）時代出任主管政治事務的國務次卿、美國駐北大西洋公約組織（NATO）大使。在此之前，他曾擔任美國駐希臘大使及國務院發言人。

參議院外委會今天召開聽證會後，會擇日就勃恩斯提名案進行表決，通過後則會送交參議院全院審理，獲過半數參議員支持即算過關。