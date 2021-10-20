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「邊境紅燈國」台灣入列！全世界僅剩7%　台大學者籲2方式重啟國門

▲▼新冠肺炎疫情未見降溫,桃園機場持續加強邊境管制,國際線航班大多取消,機場內十分冷清,防疫,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,武漢肺炎,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲隨著疫苗施打率提升，全球已逐步打開國境大門。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張乃文／台北報導

各國疫苗施打率逐漸提升，也已開始開放大門。但根據公衛學者任小萱表示，全世界在6月時，多國尚處非本國籍不得入境的政策，而到10月，卻從14%降至7%，換言之，許多國家都已經走向綠色開放的狀態，讓更多人可前往旅遊。

台大公衛教授陳秀熙今在《新冠肺炎防疫科學線上直播》提到，全世界的共同趨勢就是慢慢走向開放、與病毒共存的狀態，如此一來，把國門打開，善用疫苗及檢測搭配，也顯得更為重要，因為這在在影響著出入境檢疫、隔離政策的執行。

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任小萱則解釋，在各國入境部分，全世界可區分為4種等級，最嚴格是紅色，與台灣相同「禁止非本國籍入境」，黃色則是開放某些國家，但屬於高風險的仍禁止；至於藍色跟綠色較為寬鬆，前者是開放非本國籍也可入境，但即便施打過2劑疫苗，仍須搭配隔離，進行5至14天不等的檢疫措施，後者則是，無論是否完整接種疫苗，登機前都要繳交陰性報告，入境也不用隔離。

任小萱指出，6月的統計數據顯示，全世界屬紅色燈號的仍有14%，但到了近期10月，僅剩7%的國家還是嚴守邊境，這其中也包含了台灣。

陳秀熙說，對台灣而言，要參考這些分類針對不同國家進行區分，才能讓台灣兼顧疫情又把國際大門打開，可恢復到先前出入境的政策。另外，免疫護照也必須盡快規劃好，由於歐盟、美國等西方國家，已經開始對境外採取疫苗完整施打後，免隔離、無須檢疫，要想開放大門，免疫護照如何在我國執行，以及與他國的資料流通，這張綠色通行證快速通關的方式就須研擬。

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