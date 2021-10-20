2女學生虎豹潭失蹤第5天　侯友宜：妹妹放心！伯伯不會放棄找妳

記者陳俊宏／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭落水意外尚有2名女學生失蹤，今天（20日）救援行動進入第5天，一早動用潛搜隊80人次，從六和橋到三水潭間，水路4公里加強潭底搜索。雖已超過黃金72小時，但新北市長侯友宜強調，「妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳。」

新北市消防局19日動用警消、義消、民間團體，持續搜救意外落水的15歲陳姓少女及8歲劉姓女童，更在虎寮潭成立第二指揮所，從下游往上游事發點搜尋，共派出300多人，但仍然沒有2女童下落。

▲▼警消今持續搜救。（圖／記者陳以昇攝）



▼警消今持續搜救。（圖／記者陳以昇攝）



新北市長侯友宜19日到壽山宮第一前進指揮所聽取簡報，除了慰問勉勵消防局警義消外，更明確指示，今要再動員80名潛搜隊，從上游六和橋起，至下游三水潭之間水路4公里，針對石頭縫、深入潭底，地毯式再次搜索，即便已經搜過多次，仍不能放棄，要讓2女童可以返家。

侯友宜表示，「72小時了，鞋子還在等小主人回來…妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。」

▼侯友宜不放棄任何希望。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事發經過，「天大地方自然公司」16日於虎豹潭古道舉辦「大方大自然體驗」，包括大人、孩童在內共有31人參加，途中由於山區雨勢過大，一行人決定折返，孰料，行經「梳子壩」石階時，遇上瞬間暴漲的溪水，2大4小當場被沖走。

警消獲報到場救援，17日陸續尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓家長，目前仍有劉女、陳女失聯，相關單位持續搜索中。

►失聯名單：

陳○穎：女、15歲、粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子（北市，麗山國中）

劉○齊：女、8歲、粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子（北市，新湖國小）