　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2女學生虎豹潭失蹤第5天　侯友宜：妹妹放心！伯伯不會放棄找妳

記者陳俊宏／綜合報導

新北市雙溪區虎豹潭落水意外尚有2名女學生失蹤，今天（20日）救援行動進入第5天，一早動用潛搜隊80人次，從六和橋到三水潭間，水路4公里加強潭底搜索。雖已超過黃金72小時，但新北市長侯友宜強調，「妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳。」

新北市消防局19日動用警消、義消、民間團體，持續搜救意外落水的15歲陳姓少女及8歲劉姓女童，更在虎寮潭成立第二指揮所，從下游往上游事發點搜尋，共派出300多人，但仍然沒有2女童下落。

▲▼虎豹潭搜救畫面，搜救隊員沿河道搜索。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼警消今持續搜救。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼虎豹潭搜救畫面，搜救隊員沿河道搜索。（圖／記者陳以昇攝）

▼警消今持續搜救。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼虎豹潭搜救畫面，搜救隊員沿河道搜索。（圖／記者陳以昇攝）

新北市長侯友宜19日到壽山宮第一前進指揮所聽取簡報，除了慰問勉勵消防局警義消外，更明確指示，今要再動員80名潛搜隊，從上游六和橋起，至下游三水潭之間水路4公里，針對石頭縫、深入潭底，地毯式再次搜索，即便已經搜過多次，仍不能放棄，要讓2女童可以返家。

侯友宜表示，「72小時了，鞋子還在等小主人回來…妹妹，妳放心！伯伯不會放棄，我會盡力找尋妳，讓妳早一點回到爸爸媽媽的身邊，不會讓妳孤孤單單。」

▼侯友宜不放棄任何希望。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼侯友宜市長只是20日派潛搜隊，自料角坑的六和橋往下至三水潭4公里水路，深入潭底持續搜索，家屬在岸邊招魂，搜救隊仍在搜索 。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起事發經過，「天大地方自然公司」16日於虎豹潭古道舉辦「大方大自然體驗」，包括大人、孩童在內共有31人參加，途中由於山區雨勢過大，一行人決定折返，孰料，行經「梳子壩」石階時，遇上瞬間暴漲的溪水，2大4小當場被沖走。

警消獲報到場救援，17日陸續尋獲45歲鍾姓男子、9歲蔡姓女童、11歲劉姓男童、48歲陳姓家長，目前仍有劉女、陳女失聯，相關單位持續搜索中。

►失聯名單：

陳○穎：女、15歲、粉紅色雨衣、深藍色上衣、黑色褲子（北市，麗山國中）
劉○齊：女、8歲、粉紅色雨衣、白色上衣、藍色褲子（北市，新湖國小）

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
LIVE／「888元農遊券」再抽22萬幸運兒！開獎直播
嬤崩潰「孩子白死！」鳳梨也火大　父向檢警誠懇道歉了
岳父母嫌窮逼離婚！2年後無聲電話讓他淚崩
金曲歌手昏迷「腦缺氧太久」！經紀人證實：這2天是關鍵
快訊／行刑式3槍射死22歲男！槍手遭羈押
農遊券今再抽22萬份！身分證末碼相同拿888元
北市接種量能六都最低！陳時中：可以再努力一點
金宣虎前女友身份曝！活躍電視圈「美貌出名才女」
快訊／富邦金證實董事長蔡明興確診　健康狀況曝光
明杰突襲長髮大胸妹！輪流摟腰街邊4女

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

嬤崩潰「孩子白死了！」鳳梨也火大　父狂批後：向檢警誠懇道歉

沒證照沒保險！登山隊攀登大鬼湖釀1死1傷　領隊、山友挨罰

城中城46死今辦頭七超度引魂法會　陸配親屬奔喪費用高市府全包

高雄漫畫店收到「偽造五倍券」！2關鍵看出真偽　他喊：路邊撿的

快訊／深夜「行刑式3槍」射死22歲男！槍手遭羈押禁見

犯保《馨希望》電子報　高雄城中城惡火犯保即時關懷

快訊／國1拖板車鋼捲掉落！　岡山段「全線封閉」中

快訊／幫陳修將搬遺體送醫…29歲吊嘎男「神隱4天」到案了！

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

女嬰阿公淚：要保母愧疚一輩子 父「胸口刺女兒圖像」永遠留念

男淋濕自己衣服＋拿水槍噴老婆 犯案工具塞給兒子裝受害者XD

女嬰疑遭虐死！父曝「被當犯人問」 嬤斥要有良心...檢：會還家屬公道

無照屁孩違規遭攔！不滿車被拖吊 嗆警「新來的菜鳥」...當場被壓制

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

嬤崩潰「孩子白死了！」鳳梨也火大　父狂批後：向檢警誠懇道歉

沒證照沒保險！登山隊攀登大鬼湖釀1死1傷　領隊、山友挨罰

城中城46死今辦頭七超度引魂法會　陸配親屬奔喪費用高市府全包

高雄漫畫店收到「偽造五倍券」！2關鍵看出真偽　他喊：路邊撿的

快訊／深夜「行刑式3槍」射死22歲男！槍手遭羈押禁見

犯保《馨希望》電子報　高雄城中城惡火犯保即時關懷

快訊／國1拖板車鋼捲掉落！　岡山段「全線封閉」中

快訊／幫陳修將搬遺體送醫…29歲吊嘎男「神隱4天」到案了！

「日月潭花火節」來了！賞湖看煙火超浪漫　限400人預約方式一次看

快訊／國1烏日段貨車突燒　駕駛驚覺「坐在火源上」棄車急逃

拍汽車占用機車停等區遭駕駛恐嚇　外籍男仍愛台灣：母國混蛋更多

高鐵App升級了！11月底前「更新或下載」就抽免費車票

為等混打取消AZ！醫傻眼：這樣對嗎？　曝「不贊成3理由」

「1坪加3萬」擋不住買氣！台積電添利多　高雄新案開價季漲3成

日劇女神驚爆「身體出狀況」一口氣辭演2部戲！　網瘋猜懷孕了

嬤崩潰「孩子白死了！」鳳梨也火大　父狂批後：向檢警誠懇道歉

快訊／第12輪第一梯預約截止、北市疫苗約不到　指揮中心下午說明

「好市多神物漲價」品質變差轟退坑！小資妹驚曝：超商比較便宜

以為他睡著了！媽放慢動作拿衣服　回頭驚見兒子「坐起微笑」秒嚇瘋

社會熱門新聞

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

林森北牛郎「霆峰」　驚爆偷拍女恩客性愛片

30歲辣妻「浴巾裹身」遭色公公推倒　先生竟不挺

女教師控被當洩慾工具！醫師不認肚中兒

快訊／虎豹潭又尋獲1女童背包

宜蘭「行刑式3槍」22歲男慘死　檢方對開槍男聲押禁見

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

無照屁孩嗆警　下秒被壓制狂求饒

小玉籌不出50萬交保金！降為30萬

即／幫陳修將搬遺體送醫…29歲吊嘎男「神隱4天」到案了！

小玉落網哀嘆　淪換臉地獄如發片機器人

城中城屋主每天回火場報到　只為做這件事

22歲男遭行刑式狙殺爆頭慘死！妻悲痛貼文

慘遭貨櫃夾爆！基隆港船上指揮員重創亡

更多熱門

相關新聞

黃金72小時後搜救不停　80潛搜隊20日地毯搜索

黃金72小時後搜救不停　80潛搜隊20日地毯搜索

新北市雙溪區虎豹潭落水意外尚有2名女童下落不明，19日消防局動用300多名警義消水陸空同步搜索，截至入夜已超過黃金搜救72小時，但新北市長侯友宜仍指示，夜間岸巡不停歇，20日一早將再動用潛搜隊80人次，從六和橋到三水潭間，水路4公里加強潭底搜索，要找出失蹤2女童。

虎豹潭招魂！9歲蔡小妹爸悲喊：跟著把拔走喔…1次就聖筊

虎豹潭招魂！9歲蔡小妹爸悲喊：跟著把拔走喔…1次就聖筊

《天下》2021縣市長滿意度調查　潘孟安連霸

《天下》2021縣市長滿意度調查　潘孟安連霸

80歲嬤揪心落淚　捐10萬要給虎豹潭救援弟兄

80歲嬤揪心落淚　捐10萬要給虎豹潭救援弟兄

黃金72小時最後關頭！劉父求神明能找到愛女

黃金72小時最後關頭！劉父求神明能找到愛女

關鍵字：

虎豹潭侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

直擊已婚網紅超哥深夜摟竹竿妹！

老婆傳訊：我在616　人夫綠炸

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：R.I.P.

快訊／金宣虎承認了！「因為我造成她傷害」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

短裙空姐「吹0℃寒風」蹲下狂抖　黨官下令高層路邊罰站

日本街訪「最有名台灣人」　第一名出爐：真國民女神

五倍券＋現金拒找零　她怒酸店員

辰亦儒赴陸直播帶貨！突「哽咽爆哭」被罵翻

「今年冬天會很冷」　專家示警：要特別注意

電眼藏族男孩爆紅1年後崩壞　20歲腫成大叔

3姊妹吃完餅乾　突然離奇死亡

手機充電中爆炸！小弟衣服燒爛慘死

快訊／金宣虎公司3度回應：他會自己發表立場

更多

最夯影音

更多
外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治

外送員擦撞「閃汽車騎士」倒地　遭公車捲車底！送醫急救仍不治
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

韓韶禧《以吾之名》形象大翻轉　變身女打仔！一人打趴混混們

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

惡毒！正妹門前被丟血淋淋豬頭 疑遭下降頭...專家：致人於死地

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面