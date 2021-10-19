滅門慘案5死！恐怖男砍死岳母妻子「2歲女也不放過」　放火墜樓亡

▲中國吉林省長春市的「首山逸居」社區近日發生一起滅門慘案。（圖／翻攝自極目新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

中國吉林省長春市17日發生一起滅門血案，一名男子疑似因為家庭糾紛，在岳父母家中用刀將妻子、岳母、繼女和女兒4人殘忍殺害，隨後在屋內放火，並從25樓窗台跳樓墜亡。目前案件還在偵辦當中。

綜合陸媒報導，長春市一處社區「首山逸居」17日中午12時30分左右，有民眾發現一戶25樓住家冒出陣陣濃煙，趕緊通知消防隊前來處理。消防隊進門後卻發現4具已被殺害的屍體，且在一樓還找到一名中年男子躺在地上一動也不動，5人都已明顯死亡，趕緊將火勢撲滅後，將案件交由警方處理。

當地警方調查後表示，犯案的39歲閻姓男子疑似與岳母、妻子發生糾紛，才憤而將2人殺害，另外2名未成年小孩也未逃過一劫，一共4人遇難，閻男犯案後還點燃屋內物品，最後跳樓自殺身亡。附近鄰居表示，事前曾多次聽到該戶傳出吵架聲，而遇害的兩名孩子中，年紀較小的約2、3歲，年紀較大的則也還未成年。

警方透露，目前案件已由刑警部門接手，相關細節釐清和後續處裡都還在進行當中。

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