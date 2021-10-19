台開搞內線！經理耍詐用小舅子帳戶爽賺29萬...這招獲緩刑3年

▲時任台灣土地開發公司台開（股票代號2841）經理林向斌因搶先得知利多消息，利用小舅子帳戶買賣自家股票。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

時任台灣土地開發公司台開（股票代號2841）經理林向斌因搶先得知，台灣為求與國際接軌，金管會從2014年間開放國內企業可採以成本法估算不動產資產價值，台開因估算更改，公司淨值將增加44億餘元。林向斌竟趁利多消息未公開涉嫌拿小舅子帳戶買賣股票，不法獲利29萬餘元，士林地院，依內線交易罪判1年10月徒刑，緩刑3年。

2014年金管會因國際關係以公允價值模式的會計準則來衡量不動產資產價值而訂有國際財務報導準則，我國以成本法來估算不動產資產價值不同，台灣為求與國際接軌，並宣布開放我國企業可採取此模式重新衡量不動產資產。

台開對此採用新制估算法，發現這樣的估算方式，使公司淨值增加達44億9888萬元，對比公司2014年度營收僅17億9148萬元、稅後淨利53億1201萬元，顯然屬於重大利多消息。

▼台開經理林向斌得知公司有利多消息，拿小舅子證券帳戶買進自家股票，不法獲利29萬餘元。（圖／記者李毓康攝）

時任營建部經理林向斌因曾接觸財務報告並參與董事會會議進而得知利多消息，沒想到竟搶在2015年1月19日消息確認前，涉嫌拿董姓小舅子借證券帳戶做交易，小舅子在不知情同意給予使用。林則於同年1月以每股11.15元到11.45元陸續買進共10萬2000股，又在同年3月2日以11.55至11.75元不等價格買入1萬6000股。

林向斌擔心日後遭查獲而預作準備，在消息公布日前也就是2015年1月29日到2月24日止，以每股11.45元至11.5元賣出2萬8000股，最後在3月3日消息公布後以12.65至17.4元價格將手上持的9萬股全數賣掉，不法獲利共29萬2503元。

林向斌因股票交易異常，被偵辦起訴，審理時他坦承犯行，法官認為他破壞證券市場公開、透明交易秩序，危害證券投資人參與證券交易市場運作的資訊平等性、公平性等信賴關係，自無可取，但是獲利並不多，在偵查中認罪主動繳回犯罪所得，無前科，深具悔意，

士林地院審理後，認為他的犯行雖破壞證券市場公開透明交易秩序，但「所獲利益非鉅」，且他在偵查中認罪，主動繳交犯罪所得，又無前科，深具悔意，犯後態度良好，因此判他1年10月有期徒刑，緩刑3年。可上訴。