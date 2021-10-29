遇準司法官也搞雙標！被譙竟不敢依現行犯逮捕　警方說話了

記者黃宥寧／台北報導

誇張！H姓準司法官正於司法官學院受訓，今年國慶日到大安區某酒吧用餐，席間見餐酒館員工們起爭執，還互扯頭髮，警抵達現場他認為處置不佳，竟假冒檢察官身分當場譙警三字經，但警方卻未依涉犯妨害公務侮辱公務員罪嫌，以現行犯逮捕將人移送，而是選在隔天前往地檢署遞狀對H姓男提起妨害公務、公然侮辱告訴，原因曝光。

▲Ｈ姓準司法官國慶日到餐酒館用餐竟嗆警3字經，警不忍遞狀提告。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據警方指出，10月10日凌晨4時許，接獲110通報，新生南路3段某酒吧有打架情事，旋即啟動快打機制，員警到場發現是酒吧內2名員工，因細故口角爭執，導致發生雙方徒手抓頭髮的傷害狀況。

但站一旁的H姓男子幾杯黃湯下肚後，疑不滿員警處理方式，竟朝著警嗆聲「我檢察官啦...XXX！」，當場發起酒瘋脫序失控模樣，讓在場人員完全看傻眼。但警方當下因狀況混亂，未能確認密錄器是否有錄到遭辱罵的內容，對此未依涉犯妨害公務侮辱公務員罪嫌，以現行犯將H男逮捕移送。

警方解釋，當時現場警員因偵辦報案當事人的傷害案及國慶慶典安全維護，事後查看密錄器發現有錄到過程，隔日向台北地檢署遞狀，才對H男子提起妨害公務及公然侮辱告訴，以維護警察執法尊嚴。

司法官學院得知後，26日舉行專案會議，認H男行為已違反「法務部司法官學院學員守則」而且情節重大，決議將他的品德學識成績打為不及格，這項處分將依規定送訓委會審議通過後，由公務員保訓會核定作成廢訓處分。