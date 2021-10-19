年薪400萬女醫怨沒人敢追　鄉民點出主因「男生也一樣」

記者黃翊婷／綜合報導

一名32歲在教學醫院擔任主治醫師、年收入超過400萬元的女醫師，向社工抱怨沒有人敢追求自己，掀起網路上關於「女生收入高是否會成為婚姻壓力」的討論。PTT鄉民們認為，真正的原因不是收入高低，而是「要求高」，就算性別交換也一樣，「一個年收400萬的男生，要找一個收入相當女生當伴侶，也是非常難找。」

▲高收入的女生是否會比較難找到伴侶，近期掀起網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

《東森新媒體ETtoday》日前報導「年收400萬女醫讓男生卻怯步 「高端配」希望幸福快來敲門」，中壢區美滿服務中心主任徐乃義提到，這位女醫師在父母的陪同下來向他求助，起初雖然有其他醫師追求，但後來職位升遷，年收入破400萬元，同期同事的薪水都沒有她高，加上工作忙，等到回過神時，許多優質的同行都已經結婚了；另外還有3名高學歷、年收入250萬上下的女性都坦言沒人敢追，她們要求不多，只希望男生有正當工作，且收入與她們相當就好。

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對於「女生收入高是否會成為婚姻壓力」，徐乃義在報導中表示，除非年紀較大，否則30多歲的科技新貴年收入150萬至200萬元已經算高了，若擇偶只顧及形而上的條件，會增加困難度，不妨多溝通、互相了解，找出共同志趣，才有可能共度一生，當然，未婚的男生們如果有意，也要勇敢站出來。

不過，這篇報導公開之後，也引起PTT網友熱烈討論。大多數網友認為，這4名高收入女性抱怨沒人追，真正的原因應該是要求高，「性別交換，一個年收400萬的男生，要找一個收入相當女生當伴侶，也是非常難找」、「她會找不到對象，不是因為收入高，而是要求高」、「不知道是否曾先檢視一下自己開出來的條件」、「她怎麼就沒想過，男人找伴侶也會要求收入」。

▼網友認為沒人追的主要原因是「要求高」。（圖／翻攝自PTT）