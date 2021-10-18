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被小玉換臉賣「謎片」　黃捷火大提告：一定要獲得應有的懲罰！

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

記者杜冠霖／綜合報導

網紅「奎丁」去年曾控訴，自己遭Telegram群組「台灣網紅挖面」換臉成A片女主角，受害者從網紅到政治人物都有，警方接獲檢舉後追查，發現幕後主謀竟是百萬YouTuber小玉，18日上午將人逮捕。高雄市議員黃捷也是受害者，她透過臉書表示，將會走法律程序提告，「這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」

網紅奎丁日前曾出面控訴有不明影像製作團隊，透過俄羅斯加密軟體Telegram開設「台灣網紅挖面群組」，把迷片女主角換成台灣知名女網紅，後製換臉影片在該群組販售並提供樣本，讓網友趨之若鶩，刑事局正式接獲報案展開調查後、17日持搜索票到新北市樹林區逮捕操盤製作換臉迷片販售牟利的網紅「小玉」朱玉宸（26歲）及耶姓女子（24歲）、莊男（22歲）等涉案工作室成員。

對此，黃捷表示，先前，自己受媒體專訪時，發現有人用 Deepfake 技術，偷女性公眾人物的臉，再合成到A片上牟利，不法所得至少500萬元以上。經警政署刑事警察局的佈線追查，今天終於找到幕後首腦居然是百萬訂閱的小玉，除了要求警政單位嚴加查辦外，「我也會走法律程序提告，為所有受害女性討回公道。」

黃捷也呼籲，無論是一樣被惡意合成，或私密影像遭外流，請讓我陪著妳勇敢，一起把狼抓出來，「這款惡意又下流的性犯罪者，一定要獲得應有的懲罰！」

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