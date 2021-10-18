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殘殺甜美直播主　北市26歲男FB預告「喪偶」拍屍體照

邱姓直播主（左）長相甜美，擁有不少粉絲，卻命喪前男友（右）之手。（翻攝畫面）

▲邱姓直播主（左）長相甜美，擁有不少粉絲，卻命喪前男友（右）之手。

圖文／鏡週刊

3年前，邱姓美女直播主遭前男友殺害，凶手供稱為挽回感情，打算在邱女面前輕生，以死明志，邱奪刀阻止，雙方拉扯，才意外刺死她。但檢警破解凶手的手機密碼，發現他案發前一天，曾搜尋殺人手法、刑責，案發當天凌晨，還把臉書的感情狀態改成「喪偶」，殺害邱後，甚至冷血拍下屍體照片，命案非但不是意外，也非臨時起意，根本是預謀，最後成功戳破謊言，將凶手定罪。

2018年5月28日下午，廖姓男子闖入台北市中山北路某大樓，鄰居開門查看，發現他一手拿刀衝進邱姓女子住處，陳女嚇得立刻躲回屋內報警。警方趕抵後，不斷敲打邱女住處鐵門，廖男才打開房門說：「我好像殺死她了。」警方立即將廖男壓制在地，進屋一看，地上一大灘血跡，邱女倒臥在地，已沒了呼吸心跳，送醫急救後仍回天乏術。

▼案發當天，廖男先將臉書的感情狀態變更為「喪偶」，接著出發找前女友。

案發當天，廖男先將臉書的感情狀態變更為「喪偶」，接著出發找前女友。（翻攝畫面）

時任台北市警局中山分局圓山派出所所長的胡金龍告訴本刊，廖男當時酒測值高達0.5，製做筆錄時，多次情緒崩潰；「他堅稱自己要去以死明志，但身上一點傷都沒有，反觀死者的手臂及臉上布滿防禦性傷口，實在很不合理。」胡金龍說。

警方調查，27歲的死者邱女是《17直播》的直播主，26歲的凶手廖姓男子則是她的前男友，2人交往數年。2017年，2人感情生變，案發前3個月，邱女提分手，將廖趕出同居處，廖不甘心，常回同居處要求復合，邱還特地告知警衛，勿再讓廖上樓。

廖男持刀狠刺邱姓前女友後背，還勒住對方頸部，直到她斷氣才鬆手。

廖轉致電邱父傾吐，訴說自己多愛邱女，卻又瞎扯邱女在酒店工作、流連牛郎店，甚至告訴邱父，邱女若不願復合，將對她不利，邱父聽完，一邊安撫廖，另一邊則不斷提醒女兒注意安全。

警方調查，案發前，廖男專程購買水果刀及童軍繩，並寫好遺書，內容痛罵邱女誤交損友，懷疑邱已另結新歡，最後寫下：「我恨妳讓我愛上妳！妳做的一切讓我恨之入骨！」

案發當天凌晨，廖男將臉書大頭照換成暗黑照，照片中他戴著黑色斗篷，遮住大半張臉，只露出下巴，看起來就像死神，也將感情狀態改成「喪偶」。

當天下午，廖男至邱女租屋處大樓，扯謊騙過新警衛，隨即搭電梯上到12樓，躲進樓梯間一邊喝威士忌一邊等待，等到邱欲開門外出，他衝上前以手擋門，並拿出水果刀威脅邱，將邱推回屋內。

廖男在邱女面前作勢自殘，見邱不為所動，還想奪門而出，他憤而從後方狠刺邱2刀，邱負傷後想躲進房間，但廖又從後方勒住邱的脖子，直到邱沒了氣息才鬆手。

▼廖男與死者交往3、4年，感情曾經非常甜蜜。

廖男與死者交往3、4年，感情曾經非常甜蜜。（翻攝畫面）

廖男被帶回警局偵訊時，放聲痛哭，不斷用頭猛撞桌子，哽咽喊：「我是不小心的！寧可死的人是我！」廖男堅稱，為求復合，才會闖入邱女住處，本欲在邱女面前自殺，但邱為阻止他，企圖奪刀，雙方拉扯才意外刺死邱。他還告訴警方：「希望法官判我死刑！」

廖男被移送台北地檢署後，卻改口表示，他帶刀、繩去找邱女，僅希望她能聽他把話說完，不料釀成意外，絕無殺人預謀，廖還主張，案發後他開門向前來的警方坦承殺人，符合自首減刑條件，盼法官輕判。

根據驗屍報告，邱女後背有2處刀傷，深度約6公分，若是意外，不可能再刺第2刀，但法官認為廖無前科，研判是因與死者發生爭執，臨時起意殺人，輕判15年。死者家屬及檢方上訴二審，為釐清真相，檢警設法破解廖男的手機密碼，赫然發現廖男在案發前一天，除了曾用手機搜尋殺人的刑責，竟還有他在犯案後，拍攝邱女倒地的照片，冷血行徑一一曝光。

為求輕判，廖男在二審時，當庭痛哭失聲、下跪向邱女父親磕頭，但法官根據相關事證，認定廖預謀殺人，改判無期徒刑，廖男不服，上訴三審，最高法院審理後駁回上訴，維持原判，全案定讞。

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