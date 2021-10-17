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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘要黃國書「抬頭挺胸留下來」：不忍且不需「三退」

▲▼立法院民進黨團新會期 新舊幹部交接記者會 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委黃國書承認曾任線民，並宣布退黨、退出黨團運作，且不參與競選連任等「三退」。對此，民進黨團總召柯建銘17日表示，他認為「不忍且不需三退」，抬頭挺胸留下來，共同努力捍衛台灣才對。

柯建銘表示，昨天早睡，凌晨4時33分起床，順手拿了手機，看到助理沒有睡，傳給他有關黃國書臉書的相關訊息。他說，多前年黃國書擔任台中市議員，看到他頭腦清楚，口條便捷，氣勢十足，「心想這人有一天一定成為立委，成為黨團成員，果然我們同事了」。

柯建銘說，黃國書是專業立委，一直在教育委員會，當過召委、黨團副幹事長，問政認真，黨團交付的任務，顧場、捍衛法案、預算、政策、院會及委員會動員，從未推卸。

柯建銘表示，黃國書七次獲公督盟評鑑為教育文化委員會優秀立委，也主推國民體育法修正，推動體育改革，文化獎勵條例等，為台灣體育發展及藝術產業有巨大貢獻。

柯建銘說，他在凌晨5點打了電話給黃國書，兩人深聊，對於三退，退黨、退出黨團、不再連任退出政治，他認為其實過於沈重，他告訴黃國書，可以深刻體會他所受衝擊及心情，但他也講了兩個故事給黃國書。

首先，是漢光武帝劉秀燒誹謗信，柯建銘說，西漢聖公劉玄更始年間，漢光武帝劉秀殺了偽天子王郎，並收繳了他一些來往信件，發現自己的眾多部下與王郎共同詆毀自己的書信(通匪)竟有幾千封，劉秀根本不屑看，甚至當著眾將的面命人燒毀了，並笑著對大家說「讓那些因此睡不著覺的人，放心睡個安穩覺吧」！

柯建銘接著說，後來南北朝，宋國的桂陽王，劉休范在潯陽舉兵反叛，統師禁軍蕭道成平亂後，燒毀叛軍名冊之相映故事。古今中外，歷史朝代更佚，案例所在不少。

另外，就近代來說，柯建銘說，蔡英文2016年上任後，面對歷史問題，轉型正義問題，民進黨團在2017年訂下《促進轉型正義條例》，所提示的是為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序而來的，開放政治檔案、清除威權象徵，保存不義遺址、平復司法不公，還原歷史真相，並促進社會和解，歷史真相要還原，重要的是諒解與和解。

柯建銘說，當面對黃國書因為政治檔案條例過往資料被外漏，在戒嚴時期年青時犯錯的陳年往事時，再兩者相比，實不忍相責，也不必不成比率放大 ，更不應以異樣眼光看待。

柯建銘表示，黃國書早已是政治自我更生人，過去錯誤毫不迴避，但卻負責講出「三退」時，一個連任五屆市議員、三屆立委、七次獲公督盟評鑑為教育文化優秀立委、八次選舉皆當選，未有敗績，20多年來與我們同行奮戰，中央與地方皆獲好評，戰力十足的優秀同志，他認為，「不忍且不需三退」，抬頭挺胸留下來，讓我們共同努力捍衛台灣才對。

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