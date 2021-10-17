美軍第七艦隊證實　美加軍艦聯合通過台灣海峽

▲中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」在推特PO出衛星照（圖／翻攝自推特／SCS Probing Initiative）

記者詹雅婷／綜合報導

外傳美國及加拿大日前各有一艘軍艦穿越台灣海峽。東網報導，美國海軍第七艦隊已證實，美國海軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」（USS Dewey DDG 105）與加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯號」（HMCS Winnipeg）在14日至15日期間，聯合航行台海。

香港東方日報記者稍早也透過推特轉發美軍第七艦隊聲明。該篇聲明指出，杜威號及溫尼伯號航行台海的行動，展現美國與盟友夥伴對自由開放印太地區的承諾，類似合作反映出美方確保該區安全繁榮的核心行動。

東網形容，這是美軍近年來首度聯合他國艦艇通過台海。此前，中國智庫南海戰略態勢感知計畫（SCSPI）曾引用衞星影像畫面指出，美國與加拿大軍艦現身台海南部並朝北航行，推測是聯合通過台海。

BREAKING: US Navy 7th Fleet has confirmed to me that destroyer USS Dewey (DDG-105) and Canadian frigate HMCS Winnipeg transited Taiwan Strait on Oct. 14 to 15. pic.twitter.com/IRJ52I06ph — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) October 17, 2021

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