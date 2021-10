美軍第七艦隊證實　美加軍艦聯合通過台灣海峽

▲中國智庫「南海戰略態勢感知計畫」在推特PO出衛星照(圖/翻攝自推特/SCS Probing Initiative)

記者詹雅婷/綜合報導

外傳美國及加拿大日前各有一艘軍艦穿越台灣海峽。東網報導,美國海軍第七艦隊已證實,美國海軍勃克級神盾飛彈驅逐艦「杜威號」(USS Dewey DDG 105)與加拿大皇家海軍巡防艦「溫尼伯號」(HMCS Winnipeg)在14日至15日期間,聯合航行台海。

香港東方日報記者稍早也透過推特轉發美軍第七艦隊聲明。該篇聲明指出,杜威號及溫尼伯號航行台海的行動,展現美國與盟友夥伴對自由開放印太地區的承諾,類似合作反映出美方確保該區安全繁榮的核心行動。

東網形容,這是美軍近年來首度聯合他國艦艇通過台海。此前,中國智庫南海戰略態勢感知計畫(SCSPI)曾引用衞星影像畫面指出,美國與加拿大軍艦現身台海南部並朝北航行,推測是聯合通過台海。

BREAKING: US Navy 7th Fleet has confirmed to me that destroyer USS Dewey (DDG-105) and Canadian frigate HMCS Winnipeg transited Taiwan Strait on Oct. 14 to 15. pic.twitter.com/IRJ52I06ph