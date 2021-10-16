行竊失風外勞竟持刀傷人竄逃　新營警火速到場緝獲

▲40歲尼姓泰籍逃逸移工，行竊失風遭被害人阻擋，竟持刀攻擊被害人，造成被害人右胸、後頸及小腿多處受傷，被害人趁機報警處理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新營區台1線省道旁，15日上午8時多發生一件準強盜案，被害人發現其自小客車遭小偷入侵行竊，經上前喝阻時，遭40歲尼姓泰籍逃逸移工持刀殺傷，新營分局中山路派出所獲報後立即指揮線上巡邏員警火速到場，將尼嫌逮捕，被害人倖免於難，全案依準強盜罪嫌送辦。

據了解，15日上午8時30分許，被害人在新營區工業街某公司內除草時，聽到公司外的自小客車警報器聲響，被害人原以為自己未將車門關緊，即前往停車處查看車輛狀況，打開車門竟發現一名陌生男子坐於車內，正在撬汽車鑰匙孔，40歲尼姓泰籍逃逸移工見事跡敗露欲逃離時，遭被害人阻擋，竟持刀攻擊被害人，造成被害人右胸、後頸及小腿多處受傷，被害人趁機報警處理。

新營分局中山路派出所獲報後立即指揮線上巡邏員警火速到場，並對嫌犯告知權利後依現行犯逮捕及搜身查扣作案工具，全案偵訊後依準強盜罪嫌移送台南地檢署，檢察官向法院聲押中。

台南市警局局長方仰寧一再指示各分局偵辦有關外籍移工犯罪案件，務必整合外事警力持續配合移民署查察溯源失聯移工動向，以及通報該移工駐華代表處後續協助司法訴訟、遣返事宜，力求儘速遣返，以免在台繼續犯案，形成治安隱憂。

新營分局長斯儀仙表示，本案在第一時間順利偵破，歸功於員警在案發後「發揮勇於任事的精神，迅速到達現場逮捕犯嫌，貫徹安定民心、穩定治安的決心」，呼籲民眾應隨時注意身邊財物是否處於安全範圍內，以免有心人士趁隙而入，而造成重大損失。