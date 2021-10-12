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快訊／第11輪BNT加開至44歲　明早10點起「限時8小時預約」

▲醫護人員準備幫學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第11輪BNT緊急加開！中央流行疫情指揮中心今日晚間宣布，增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾[即1977/1/1(含)-12/31(含)間出生]」可於第11輪預約第一劑BNT，比原本規劃45歲再往下開1歲，自明天上午10點開放預約，整體第11輪預約延長至明天下午6時截止，接種時間則維持10月15日至10月21日。

第11輪BNT疫苗從10/10開放預約，原訂開放10月6日中午12時前登記選擇BNT疫苗三類對象，分別是45歲以上民眾[即1976/12/31(含)前出生]、22-12歲民眾[即1999/1/1(含)-2009/10/15(含)間出生]、18歲以上第9類對象[即2003/12/31(含)前出生]。

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指揮中心發言人莊人祥受訪表示，該三類族群符合預約資格共117萬1,154人，至今日晚間約有94萬人完成預約，還有24萬餘劑名額，經評估決議在第11輪增加開放「10月6日前意願登記BNT疫苗之44歲民眾[即1977/1/1(含)-12/31(含)間出生]，該族群估計7.3萬人，不會超過原來設定的量能。

指揮中心說明，針對符合上述增開預約資格者，將於明(13)日上午9時陸續發送提醒簡訊，並預計於當日上午10時開始進行預約，請儘速於明日下午6時前完成預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

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