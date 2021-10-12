本土再回零確診「有望降級解封？」　指揮中心回應了

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情趨緩，雖有零星個案，但目前研判都屬於舊案。由於民眾相當期待降級解封，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，指揮中心會持續依照疫情狀況討論，也會持續關注國內和國際，這都不斷在做討論。

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心日前宣布二級警戒維持到10/8，警戒措施一樣維持外出全程戴口罩，除了有條件脫口罩地方之外，此外還包括實聯制、社交安全距離，營業場所和公共場域也要做人流控管和總量管制。

場所管制放寬方面，包含電子遊戲場所、資訊休閒場所、錄影節目播映場所、視聽歌唱場所（自助式KTV和電話亭式KTV）、桌遊、麻將休閒館營業場所。

宗教祭祀則是有條件開放進香團、餐會活動，祭祀場所入座可不限梅花座，但不可遶境。餐飲方面，內用不限隔板或1.5公尺間距，宴席開放離桌敬酒，放寬桌菜和自助式餐廳取菜。電視主播可以保持適當社交距離下不戴口罩播報。

另外，指揮官陳時中日前也表示，下一波口罩解封會以運動類為主，運動類應該要早點開，因為都鼓勵大家運動，但是有些運動有肢體接觸，有些地方人潮比較多，所以開放會比較困難，但是慢跑、河濱健行，會是下一波開放的重要考慮。