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OL哀號「出社會想脫單」比登天難　列6大殘酷點…網看哭：我懂妳

上班族,OL,壓力大,不想上班,翻白眼。（圖／記者李佳蓉攝）

▲出社會比學生時期更難找對象。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者黃可昀／綜合報導

出社會以後不想再當魯蛇，卻發現找一個對象比登天難！一名女子抱怨，她自認外型不算差，但出社會以後發現脫單比想像中難太多，要從狹小的生活圈找到合適的另一半幾乎不可能，她還列出單身狗碰到的6大困境，不少網友看了心有戚戚焉。

原PO在Dcard表示，她認為出社會後更難找對象，第1個阻礙是工作環境沒異性，同事幾乎清一色是女生，身邊從事行政、護理師、櫃姐的朋友也碰到相同困境；第2是條件好的男性都有女友了，自己沒搶先一步卡位就沒機會。

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第3則是「喜歡的人不喜歡我，不喜歡的人狂追我」，跟她在股市的表現一模一樣，一買進就跌、一賣掉就漲，喜歡的對象也像永遠在跟她唱反調；第4是不知道如何突破曖昧，單身久了即使有心動的對象，也不知該如何打破現狀進入下一個階段；第5是被朋友介紹對象很尷尬，刻意安排見面很像在相親，雙方都很彆扭；第6則是想出外拓展生活圈，但報名課程卻發現同學都是年長的叔叔阿姨。

戀愛,愛情,男女朋友,交往,表白,情侶（示意圖／ETtoday資料照）

▲原PO面臨的6大脫單困境引發共鳴。（示意圖／ETtoday資料照）

原PO無奈地說，以前覺得用交友軟體很尷尬，但這幾年的經驗讓她走投無路，「最近有點想硬著頭皮上了」，想問過來人推薦的交友APP或是脫單管道。

網友紛紛表示同感，「原po我懂你，母單出社會好難喔，追人不知道要怎麼發展下一步...尤其又是遇到外型口才好的男生，辦公室曖昧無疾而終」、「用交友軟體就是不要抱過多期待，當一個管道就好，不然只要稍微聊得來，鐵定暈爆上來發暈船文，聊久一點，然後至少約出去三次再考慮」、「我以前也上過很多外面的課，比如調酒、沖咖啡，以為可以多認識同年齡的人，但年輕人根本沒在上才藝課，都是有錢有閒的主婦跟阿姨」、「以前我也這樣想，結果交往後發現，最難的是維持感情。」

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