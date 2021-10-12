「一堆媽寶到處跑」婚攝助理曠職　老闆氣炸PO文！釣一排苦主現身

▲雇主碰上不負責任的員工，無奈PO文抱怨。（圖／免費圖庫pakutaso）



記者崔子柔／綜合報導

「國家勞基法只保障員工，沒有保障老闆的，搞到我們都要看員工臉色，爽來就來，不爽就不來！」一名婚紗攝影師發文抱怨，他和助理約上午11點工作，對方沒準時到還臨時請假，原因是「昨天跟家裡人聊的太晚了」，讓他不滿表示，「一堆沒家教的媽寶爸寶到處亂跑。」

攝影師在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，他和助理約上午11時上班，卻沒看見他人，直到11時23分才傳訊息說「睡過頭了！因為跟家人聊太晚身體撐不住！」，結果等了半天都沒到，打電話也沒接，14時53分才傳訊息說「對不起，真的很抱歉，最近因為搬家的事情狀況不是非常好，導致今天沒有辦法過去，真的十分抱歉！」。

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▲原PO貼出對話。（圖／翻攝自爆料公社）



原PO無奈表示，「那我該怎麼回妳？要我回妳辛苦了嗎？！不來說一聲很難嗎？」他更指出，該助理先前還曾經曠職到下午才傳訊息，讓他相當心寒，「基本的尊重很難嗎？基本的責任感很難嗎？一堆沒家教的媽寶爸寶到處亂跑」。

文章曝光後，不少雇主紛紛留言分享，「我公司有遇到一個月上沒10天，手痛、經痛、牙痛，不來又都時間過打電話才知」、「這種的盡早處理掉資遣費不用付太多，我當人資的時候會很好心的把這種員工資料建進級團的黑名單」、「我遇過時間到沒來也沒請假，下午4點多終於回了個訊息說平安，人出現後說男友拿她機車借錢沒還所以她出門被綁架，之後火速離直說媽媽要她回台中，台北太亂了」。

▼網友回應。（圖／翻攝自爆料公社）

