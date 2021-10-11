16人受困海蝕洞否認露營！報案人還原求救狀況：還多救了4人



記者游芳男、陳羿妏／宜蘭報導

宜蘭縣南澳鄉神秘沙灘海蝕洞昨（10日）晚間11時許傳出16名遊客受困，歷經一夜救援，全員順利脫困。受困者獲救後否認去露營，表示當時是被一輛賓士車擋住，才會無法離開，但卻有沙灘業者舉「光線說法」打臉他們的說法。對此，報案人呂先生向《東森新媒體ETtoday》還原報案情況，直指16人「真的只是來當地玩，沒想到卻被車給堵住」。

一開始16名遊客傳出是要到海蝕洞露營，但獲救的受困者表示，事實並非如此，他們於昨日沿著南方澳開到海蝕洞附近，而之後下午要離開時，又遇到一輛賓士車受困沙灘，卡在礁石動彈不得，而賓士車主當時也說要找人來拖吊，之後卻一直不見蹤影，當時又遇上漲潮，他們基於安全考量，才會將人車又退回海蝕洞。

▲16人困神秘沙灘海蝕洞，所幸最後順利獲救。（圖／讀者提供）

針對16人否認露營的說法，一名黃姓沙灘業者表示，受困者晚間9時許才報案，但依經驗來看，海蝕洞到了下午4、5點就沒光線了，傍晚5、6點更是漆黑到伸手不見五指，他推測，如果不是露營，應該不會待到這麼晚才報案，通常到沙灘玩個2、3小時便會在日落前返程了。

不過，報案人呂先生向《東森新媒體ETtoday》還原報案情況表示，這16名遊客昨日下午3點就在「吉普車群組」發出求救訊號指出，有一台賓士車卡在神秘沙灘，讓他們沒辦法出來，呂先生看到訊息內容，便詢問「還好嗎？」16人則回應「只是來當地玩，沒想到被堵住，打算要等潮水退去」等語，而當下他們並沒有報案。

呂先生說，直到晚間7點多他感覺情況不妙，便從宜蘭市一路開車趕赴南澳去救人，想說人命關天，晚間9時半才順利抵達現場；起初他不確定這16人是困在哪個海蝕洞，便一一尋找，怎料，發現16人所在位置時，又因漲潮幅度太大、沙灘被淹沒，無奈只好折返，結果過程中看到另一個海蝕洞內有4名年輕人準備露營，他便先行將4人載離現場，並通報海巡人員，全案才因此曝光。

▼搜救畫面曝光。