伊拉克總理證實　活捉IS已故領袖巴格達迪副手

▲圖為ISIS成員2015年2月4日向時任法國總統奧朗德及法國人民發表談話。（示意圖／達志影像／美聯社，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合報導

伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhimi）11日表示，伊斯蘭國高階成員、已故領導人巴格達迪的副手薩米賈西姆（Sami Jasim）已落網，被伊拉克部隊抓到。不過哈德米並未提供進一步細節。

綜合路透等外媒報導，哈德米先前主要負責伊斯蘭國（IS）財務事務，也是被美國特種部隊擊斃的領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）副手。

哈德米透過推特表示，「當伊拉克部隊那群英雄集中精神確保選舉安全的同時，國家情報機構的同事們正在進行一項複雜的外部行動，抓捕薩米賈西姆。」

巴格達迪2019年在敘利亞西北部被美國特種部隊擊斃，IS事後證實此事，並公布接班人為哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）。美國國務院當時則是懸賞500萬美元，尋找包括薩米賈西姆在內3名IS關鍵人物。

While our ISF heroes focused on securing the elections, their INIS colleagues were conducting a complex external operation to capture Sami Jasim, who was in charge of Daesh finance, and a deputy of Abu Bakr Al-Baghdadi.

Long live Iraq, and our brave heroes. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021

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